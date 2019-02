Mimel v Bystrici jednoznačný. Blíži sa posledný zápas základnej časti

Futsalisti Lučenca v piatok odohrajú duel proti tímu Barabéri.

12. feb 2019 o 8:34 Jozef Mikuš

Lion car MIBA Banská Bystrica - Mimel Lučenec 1:9 (0:5)

Góly: 33. Rafanides - 3. Sobral, 6. a 32. Greško, 8., 20. (PK) a 40. Lucas, 15. Kočiš, 37. Steinwandter, 38. Petík, R: Šlapka, Behančín 150 divákov, ŽK: 10. Vajda, 37. Rafanides - 35. Lucas, 39. Sobral , ČK: 38. Vajda

Banská Bystrica: Hanakovič - Maliňák, Konder, Vajda, Dobrota, Soares, Oliveira Salvador, Rafanides, Tužinský, Maciel Silva, Da Silva.

Lučenec: Klema, Mikuš - Serbin, Dentinho, Steinwandter, Luciano, Petík, Ferreira, Lucas, Kočiš, Brunovský, Sobral, Greško, Keszi.

BANSKÁ BYSTRICA/LUČENEC. Futsalisti Lučenca sa po prestávke vrátili do bojov o body. Tentoraz vycestovali do Banskej Bystrice (11. 2.) na stretnutie sedemnásteho kola základnej časti Varta Futsal ligy.

Berkyho tím vzal opraty do rúk a už v 3. min. poslal Lučenec do vedenia Brazílčan Sobral. V prvom polčase ho nasledovali Greško, Kočiš a dvakrát Lucas. Päťgólové vedenie sa ale Mimelu málilo a hostia tak v premieňaní šancí pokračovali aj po zmene strán. Do streleckej listiny sa zapísali Greško, Petík, Steinwandter a premenenou penaltou si hetrik pripísal Lucas.

Mimel Lučenec teraz čaká posledný zápas základnej časti, ktorý odohrá pred novohradskými fanúšikmi. V piatok 15. februára od 19.00 hod. sa v lučeneckej Arene odohrá duel Mimel Lučenec - Rehab Klinik Barabéri.