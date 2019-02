Vládny kabinet rokuje v Revúcej, v stredu zasadne v Jesenskom

Zhodnotí plnenie akčných plánov pre najmenej rozvinuté okresy.

12. feb 2019 o 11:21 SITA

REVÚCA. Vláda na dvoch výjazdových rokovaniach v Banskobystrickom kraji zhodnotí plnenie akčných plánov okresov zaradených medzi najmenej rozvinuté okresy na Slovensku. Dnes sa stretnú v Revúcej a v stredu 13. februára zasadnú v obci Jesenské v okrese Rimavská Sobota. Priebežné informácie o realizácii akčných plánov predkladá podpredseda vlády SR pre investície Richard Raši. Súčasťou materiálov, ktoré ministri prerokujú, je aj schválenie uvoľnenia jedného milióna eur pre každý okres z kapitoly Všeobecná pokladničná správa.



Medzi najmenej rozvinuté okresy je v súčasnosti zaradených 20 okresov na Slovensku. Okres Revúca bol do tohto zoznamu zaradený 15. decembra 2015 Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dôvodom zaradenia okresu Revúca medzi najmenej rozvinuté okresy bola dlhodobo evidovaná vysoká miera nezamestnanosti, ktorá sa v období rokov 2012 až 2015 pohybovala medzi 32,55 percenta a 19,97 percenta. Ku koncu minulého roka bola miera evidovanej nezamestnanosti v tomto okrese 13,71 percenta.



Akčný plán rozvoja okresu Revúca schválila vláda SR na výjazdovom rokovaní 13. septembra 2016 a odvtedy bol štyrikrát aktualizovaný. Jeho hlavným cieľom je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese podporou vytvorenia 1 100 pracovných miest do roku 2020, pričom k 31. decembru 2018 bolo už vytvorených celkom 1 567 pracovných miest s podporou regionálneho príspevku a Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Za sledované obdobie od decembra 2017 do decembra 2018 bolo vytvorených 705 pracovných miest.



Na realizáciu akčného plánu sa má do roku 2020 vynaložiť 61 miliónov eur, z toho 23,4 milióna z EŠIF, pričom v súčasnosti už majú subjekty na svoje projekty uzavreté zmluvy v celkovom objeme takmer 32 miliónov eur. Ide napríklad o projekty z oblasti vzdelávania, projekty inovácie výrobných procesov v miestnych spoločnostiach, prípadne rekonštrukcie a výstavba miestnych komunikácií.



Na obdobie rokov 2016 až 2020 vláda schválila okresu regionálny príspevok 3,84 milióna eur, ktorý sa má čerpať po etapách v jednotlivých rokoch. V hodnotenom období bolo zazmluvnených osem žiadostí o čerpanie regionálneho príspevku v sume 721 452 eur. Za celé obdobie bolo v okrese Revúca zazmluvnených 1,87 milióna eur, pričom vyplatená suma na tieto projekty predstavuje takmer 1,1 milióna eur.



Výjazdové zasadanie vlády sa začne dnes o 15:00 v Mestskom kultúrnom stredisku v Revúcej. V stredu o 9. hodine sa ministri stretnú so starostami obcí okresu Rimavská Sobota v Miestnom kultúrnom stredisku v obci Jesenské a od 10. hodiny tam absolvujú 141. rokovanie vlády.