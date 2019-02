Sarnova budúcnosť v ohrození. Lekári mu odporúčajú koniec kariéry

Posledné mesiace boli pre rozohrávača BKM Lučenec mimoriadne ťažké.

12. feb 2019 o 12:37 Jozef Mikuš

LUČENEC. Pred viac ako rokom nastala v živote Patrika Sarnu zmena. Mladého basketbalistu začali trápiť zdravotné problémy. Výsledok množstva vyšetrení odhalil zdeformované bedrové kĺby. Odvtedy je dvadsaťjedenročný člen kádra BKM Lučenec viac na lavičke ako na palubovke. Vyhliadky do budúcnosti nie sú dobré.

Prečítajte si tiež: Slovanistky pokorili Žilinu

„Vlani v marci a máji som podstúpil operácie, pri ktorých mi bedrové hlavice zbrúsili na požadovaný tvar a tiež mi odtrhnutú chrupavku priskrutkovali naspäť ku kosti. Prvé prognózy naznačovali, že sa operácia podarila a za niekoľko mesiacov budem späť na palubovke. Do normálneho života som sa vrátil po troch mesiacoch a postupne som išiel do záťaže. Absolvoval som množstvo rehabilitácii a vyzeralo to, že všetko ide podľa plánu,“ opísal rozohrávač so skúsenosťami z mládežníckych reprezentácií.

Poškodené kĺby

V októbri po osemmesačnej prestávke naskočil do plného tréningového procesu a začal hrať.

„Mal som bolesti, no zo začiatku sa to dalo čakať. Každý deň som bol v hale hodinu pred tréningom a cvičil tak, ako mi radili doktori a fyzioterapeuti. Prešli tri mesiace a bolesti neprešli, dokonca sa ešte zhoršili. Dostal som sa do rovnakého bodu ako pred rokom. Doktori vraveli, že je to len oslabené väzivo a svaly, no ďalšie vyšetrenie nedopadlo dobre. Ukázalo sa, že mám opuch stehennej kosti, cystu a koxartrózu, ktorá už nezvratne poškodila moje kĺby,“ pokračoval Sarna.

Čoskoro sa ukáže, čo bude ďalej

Pozitívne prognózy tak vystriedali predpovede o konci vo vrcholovom športe. Rodák zo Spišskej Novej Vsi onedlho absolvuje ďalšie procedúry na podporu tvorby chrupavky a zlepšenie rozsahu pohybu. Nasledovať bude kúpeľná liečba. Po nej sa ukáže, či sa vráti pod basketbalové koše.

Prečítajte si tiež: Mimel v Bystrici jednoznačný. Blíži sa posledný zápas základnej časti

„Doktori sa však zhodli na tom, že by som mal zvážiť koniec kariéry. Aj keď sa zbavím bolestí, už navždy budem obmedzovaný, takže sa nemôžem nikam posúvať a zlepšovať. Keď mi to povedali prví dvaja doktori, tak som sa nad tým len pousmial a povedal, že v živote sa basketbalu nevzdám. Momentálne už na Slovensku nie je lekár, ktorý by tvrdil opak, takže som postupne začal premýšľať, čo budem robiť, ak ta chvíľa naozaj príde.“

Basketbalový svet neopustí

Pre ambiciózneho športovca sú posledné mesiace ťažké. Basketbalu zasvätil celý svoj život. „V štrnástich som odišiel z domu, aby som mohol napredovať a v budúcnosti sa živiť tým, čo ma baví. Keď tá chvíľa konečne nastala, začali sa zdravotné problémy. Chalanov stále sledujem, som s nimi v kontakte a veľmi im fandím. Ani si už nepamätám, aké to bolo hrať bez bolestí. Keď ich sledujem, ako tam lietajú po palubovke, úprimne, mám slzy na krajíčku,“ priznal mladík.

Prečítajte si tiež: Patrik Sarna: Nechcem byť kópiou iného hráča

Talentovaný rozohrávač nateraz presmeroval energiu z palubovky do školy. Hoci nádej umiera posledná, už teraz vie, že zo sveta basketbalu neodíde. Ak bude musieť, dres vymení za trénerské alebo funkcionárske sako. „Ak však existuje čo i len najmenšia šanca, že sa uzdravím, tak sa jej budem držať a urobím všetko pre to, aby som ešte mohol hrať,“ doplnil Patrik Sarna.