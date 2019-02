Ministerstvo škrtlo triedu osemročného gymnázia v Hnúšti, rodičia spisujú petíciu

Margita Féderová: Akoby už na Gemeri skutočne nebolo nič treba. Ľudia tu nemajú prácu, tak im odoprime aj vzdelanie.

12. feb 2019 o 12:08 Marcela Ballová

HNÚŠŤA. Pedagógovia, rodičia aj školáci sú pobúrení. Rezort školstva, vedy, výskumu a športu rozhodol, že prvá trieda osemročného štúdia na Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti sa už v septembri neotvorí. Tamojší výbor rodičovského združenia sa rozhodol situáciu riešiť petíciou. Aktuálne obsahuje vyše tisíc podpisov.

„Nikto sa s nami o tom predtým nebavil. Boli sme postavení pred hotovú vec,“ uviedla Margita Féderová, riaditeľka školy s tým, že o osemročné gymnaziálne štúdium je v meste záujem.

„A nielen v meste. Máme aj žiakov z Klenovca, Kokavy nad Rimavicou, Utekáča, Ratkovej, Rimavskej Bane či Tisovca. Triedu by sme určite naplnili. Skutočne netuším, prečo k tejto nepríjemnej situácii došlo.“

Slová riaditeľky gymnázia, ktoré vlani oslávilo 85 rokov vzniku, potvrdila aj zástupkyňa Blažena Hrušková.

„Naši žiaci dosahujú skutočne pekné výsledky, reprezentujú školu, mesto, dokonca aj krajinu. Gymnázium im umožňuje predstaviť sa zaujímavých akciách, ktoré by možnože ako žiaci základnej školy neabsolvovali,“ pripomenula Hrušková. Dodala, že v prípade zrušenia ročníka, pre viacerých žiakov aj rodičov nastane problém s cestovaním.

„Záujemcovia o tento druh štúdia budú musieť dochádzať napríklad do Rimavskej Soboty. Z Hnúšte by denne precestovali 50 km. Z Klenovca, Kokavy, prípadne Utekáča viac. Rodičia by z toho určite neboli nadšení. Tiež by to zasiahlo do rodinných rozpočtov, pretože málokto si dnes môže dovoliť toľkú diaľku voziť dieťa každý deň do školy autom,“ zhodli sa učiteľky.

Nula v zozname

Nepriaznivý návrh pre hnúšťanske gymnázium vzišiel na zasadnutí komisie, tvorenej zo zriaďovateľov súkromných, cirkevných a štátnych škôl. Rozhodovala o delení počtu žiakov.