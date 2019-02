Zmiernili mu trest za útok na matku

Zároveň bude musieť absolvovať protitoxikomanické a protialkoholové liečenie.

13. feb 2019 o 6:20 SITA

BANSKÁ BYSTRICA/VEĽKÝ KRTÍŠ. Odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici vyhovel 30-ročnému Matúšovi Č. z Veľkého Krtíša a zmiernil mu trest odňatia slobody z päť a pol roka na tri roky nepodmienečne. Matúša Č. uznali za vinného zo zločinu porušovania domovej slobody, ktorý spáchal voči vlastnej matke. Predseda senátu hneď nariadil výkon trestu a odsúdenca odviedla eskorta do väzenia.



Odsúdený sa vo februári minulého roku v nočných hodinách opitý domáhal vstupu do matkinho bytu, hoci tam nebýval. Najprv na dvere bytu búchal, kopal do nich a nakoniec ich vytlačil. Na Okresnom súde vo Veľkom Krtíši sa Č. priznal a svoje konanie voči matke ľutoval. Súd mu uložil sprísnený trest päť a pol roka odňatia slobody nepodmienečne, pretože syn svoju matku v minulosti už rovnakým spôsobom atakoval a aktuálny skutok spáchal v skúšobnej lehote predošlého podmienečného odsúdenia.



Voči rozsudku sa násilník odvolal s tým, že je neprimerane prísny. Vyhlásil, že mu je ľúto, čo urobil a požadoval miernejší trest. Odvolací senát mu vyhovel a vymeral mu tri roky, ktoré si odpyká v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Delikvent zároveň bude musieť absolvovať protitoxikomanické a protialkoholové liečenie ústavnou formu, ktoré navrhol znalec z odboru psychiatrie.