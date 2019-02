V Lučenci posily z Moraviec, Kalinova aj Veľkého Krtíša

Káder MŠK Novohrad na jarné odvety sa už postupne rysuje.

13. feb 2019 o 7:42 Jozef Mikuš

LUČENEC. Zmeny v hráčskom kádri sa nevyhli aj MŠK Novohrad Lučenec. Z tímu trénera Csabu Tótha sa počas zimnej prestávky pobrali šiesti futbalisti.

„Martin Rác a Adam Beľa odišli hosťovať do Málinca, Stefana Višiča skúšajú v Českej republike, Vlad Mazur sa vrátil do Ukrajiny, Darko Torbica do Srbska a Dino Trajkovski je ešte v riešení,“ vymenoval Miroslav Beran z MŠK Novohrad.

Medzery v zostave by mali vyplniť zatiaľ piati nováčikovia.