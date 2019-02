Lučeneckí juniori s víťazstvom aj prehrou

Futsalová dvadsiatka odohrala doma dva zápasy proti bratislavským tímom.

13. feb 2019 o 9:49 Jozef Mikuš

Mimel Lučenec U20 - Pinerola U20 5:1 (3:1)

Góly za Lučenec: Dobiáš 2, Keszi, Badinka, Babiak.

Mimel Lučenec U20 - Wild Boys U20 1:2 (0:2)

Gól za Lučenec: Keszi.

Zostava Lučenca: Sedláček - Čipčala, Keszi, Mészáros, Dobiáš, Badinka, Kulich, Babiak, Telek.

LUČENEC. Juniorský tím Mimelu Lučenec bol znovu v úlohe hostiteľa. Mladíci z Novohradu v športovej hale Arena (12. 2.) privítali dvadsiatky z hlavného mesta.

Mladí "mimeláci" najprv nastúpili proti Pinerole, ktorej nedali šancu. Hostia sa síce presadili ako prví, no potom už začali úradovať domáci. Tí prekonali brankára Pineroly až päťkrát. Dva góly dal Dobiáš, po jednom presnom zásahu pridali Keszi, Badinka a Babiak.

V druhom zápase proti Wild Boys mali navrch hostia, ktorí cez polčasovú prestávku viedli 2:0. Domácemu kapitánovi Keszimu sa po prestávke podarilo znížiť. Vyrovnávajúci gól však už nepadol. Proti deľbe bodov bola pred koncom stretnutia aj konštrukcia brány hostí.

Mimel Lučenec U20 sa v tabuľke juniorskej extraligy posunul o priečku nižšie na piate miesto.

Povedali po zápase:

Dominik Badinka, hráč Mimelu Lučenec: "Odohrali sme dva ťažké zápasy proti bratislavským mužstvám. Išli sme do nich s cieľom vyhrať a zabojovať o účasť v prvej štvorke, ktorá sa bude hrať po skončení základnej časti. Bohužiaľ, aj keď sme sa veľmi snažili, jeden zápas sa nám nepodarilo vyhrať. Nevyužili sme veľa dobrých šancí a po našich chybách sme dostali dva smolné góly. Aj prvý zápas sme začali jedným lacným gólom, no potom nám tréner nakázal zlepšiť hru. Začali sme sa viac hýbať, pomaly prišli góly a stretnutie sme doviedli do šťastného konca."

Milan Kamenský, prezident Mimelu Lučenec: "Minulá sezóna pre juniorov dopadla veľmi dobre, stali sa majstrami Slovenska. Niektorí chlapci odišli na vysoké školy do iných miest a na tréningy chodia len sporadicky. Z toho kádra ostali len štyria. Tím sme doplnili, začíname už od pätnásťročných. Chlapci sú šikovní, ale musia sa učiť. Tím napreduje, čo je veľká zásluha trénera Mariána Berkyho. Ak sa chce niekto pridať do juniorky, musí mať chuť a aspoň určité futbalové návyky. Pre mladých chlapcov je to výzva, pretože vo futsale sa dokážu ľahšie dostať do reprezentácie ako v klasickom futbale."