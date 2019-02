Primátora Hnúšte vyjadrenia vicepremiéra šokovali, po Šimkovi ho vyzýva na diskusiu aj on

HNÚŠŤA. Na stredajšom výjazdovom zasadnutí vlády v Jesenskom chýbali primátori miest v Rimavskosobotskom okrese. Na rokovanie ich totiž nepozvali.

Vicepremiér Raši sa vyjadril, že primátora Rimavskej Soboty Jozefa Šimka (nezávislý kandidát) nepozvali preto, lebo v roku 2016 finančne podporil extrémistickú stranu s fašistickými prvkami, hlasoval proti rozvoju kraja za bývalého vedenia vyššieho územného celku a na rokovanie VÚC zavolal ochranku, aby nepustila nepohodlných novinárov. Tiež pozýval bývalého predsedu kraja danej strany na rozličné podujatia.

Na dôležitom zasadnutí však chýbali aj predstavitelia Hnúšte a Tisovca – primátor Roman Lebeda (nezávislý) a primátorka Irena Milecová (nezávislá).

Na margo ich nepozvania Raši uviedol, že tentokrát sa na zasadnutí chceli viac sústrediť na obce v okrese, keďže v krajine patria medzi ekonomicky najslabšie. Podotkol, že v obidvoch mestách už v minulosti vláda zasadala a v akčnom pláne sa pamätá aj na ne. Tvrdí, že ich zaraďuje do inej skupiny ako Jozefa Šimka a keď budú vo funkcii zorientovaní, vláda si ich vypočuje.

Roman Lebeda, primátor Hnúšte, však v komunálnej politike zorientovaný je, keďže v minulosti bol viceprimátorom. Vyjadrenia vicepremiéra na adresu primátora okresného mesta a tiež zdôvodnenie, prečo on nebol medzi pozvanými na výjazdové zasadnutie vlády, ho šokovali.

„Som nemilo prekvapený, ako vicepremiér Raši reagoval útočne. Viem, že v minulosti urobil Jozef Šimko niekoľko vecí, ktoré nahnevali vládny SMER. V tomto prípade sa však k zasadnutiu nijako nevyjadroval a pán Raši zaútočil ako prvý. Podľa mňa je pod úroveň vicepremiéra, aby na otázku médií, prečo nepozvali na zasadnutie v okrese primátorov miest, zaútočil na ktoréhokoľvek predstaviteľa tunajšej samosprávy,“ vyjadril sa Lebeda s tým, že iniciatívu Jozefa Šimka, ktorý Richarda Raši vyzval na spoločnú diskusiu, týkajúcu sa reality chudobných okresov, víta a podporuje.

„Ak chce vicepremiér ukázať svoj nadhľad a ochotu, tak výzvu na slušnú diskusiu o problémoch jedného z ekonomicky najzaostalejších regiónov na Slovensku prijme. Napokon, najľahšie je stretávať sa len s pritakávačmi. Takže aj ja vyzývam vicepremiéra, aby sa takejto diskusie zúčastnil,“ dodal prvý muž Hnúšte.

Štatistiky, ktoré hovoria o znižovaní nezamestnanosti, tisíckach nových pracovných miest rovnako, ako Jozef Šimko, považuje za skreslené.

„Mám pocit, akoby k vláde prichádzali od regionálnych pritakávačov, ktorých viac, ako náš okres, zaujímajú budúce pozície na kandidátke SMER-u, skreslené informácie. Ak by pán Raši výzvu prijal, dostal by z regiónu reálne čísla, čo by bolo len pre dobro veci. V prípade, ak by mal vicepremiér v diskusii problém s osobou Jozefa Šimka, rád sa v nej s ním stretnem ja,“ zdôraznil Lebeda.

Na vyjadrenia, že v komunálnej politike sa potrebuje zorientovať, reaguje primátor Hnúšte s úsmevom.

„Tak potom nezorientovaný kandidát porazil v komunálnych voľbách ich poslanca Národnej rady. Výsledky volieb a neúspech ich verejne i tajne podporených kandidátov je aj skutočný dôvod, prečo mňa i kolegov primátorov na zasadnutie vlády nepozvali. Chápem, ide o solidaritu k svojim kandidátom. Nikam sa nasilu nechcem tlačiť, no realitu doslova zabudnutého regiónu by som rád vláde na ďalšom zasadnutí osobne predostrel,“ zakončil Lebeda.