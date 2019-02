Vrcholový manažment vymenila za vlastné domáce výrobky

Ľudmila Hoffmanová je skutočne kreatívna a šikovná. Dokonca spestrila najväčší slovenský hudobný festival.

14. feb 2019 o 16:42 Radovan Vojenčák

KATARÍNSKA HUTA. Ľudmila Hoffmanová z Katarínskej Huty má na svojej vizitke napísané tvorivá žienka. A vystihuje ju to skutočne dokonale. Je jedinou držiteľkou až troch certifikátov regionálneho produktu Novohrad, pričom hneď k nim mohla pridať dva ďalšie. Aktuálne má certifikované lekváre, Novohradský kváskový chlebík a ručne pletené výrobky z ovčej vlny.

„Ku všetkému som inklinovala už v detstve. Rada som prázdninovala u starkej. Venovala sa ručným prácam, zbierala bylinky, robila lekváre, zbierali sme lesné plody. V sedemnástich som si uplietla prvý pulóver. Vtedy sa bohviečo nedalo kúpiť,“ hovorí šikovnica, ktorá kedysi pracovala v nadnárodnej energetickej spoločnosti na pozícii regionálnej riaditeľky. Veľa času strávila za volantom, kde jej čas spríjemňovala hudba. Doma relaxovala pri činnosti, ktorú si zamilovala v detstve strávenom u starkej.

Kríza jej napokon pomohla

Domáce lekváre, sirupy, tinktúry či pletené výrobky neraz darovala kolegom. V čase krízy pobočku, ktorú viedla, zrušili. Zostala bez práce. Poďakovali sa jej, že je dobrý človek a tí na to doplácajú. Bolo to na jar. Hneď si hlavu išla vyvetrať do záhrady a začala štrikovať.

„Nič iné sa mi neukazovalo, len bláznivý nápad začať robiť to, čo mám najradšej. Síce ma volali robiť audítorku, no to ma nelákalo, nechávam si to ako zadné vrátka. Povedala som si, že ak sa mi podarí získať príspevok na začiatok podnikania, bude to znamenie, že mám ísť do toho,“ spomína pani Ľudmila.