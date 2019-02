Rozbehli zbierku na pomoc deťom z lučeneckého centra

Zbierka prebieha do 4. marca.

15. feb 2019 o 7:21 Jozef Mikuš

LUČENEC. Rozveseliť a pomôcť deťom z detského domova. Taký je cieľ spolupráce trialistov z lučeneckého NovoCK Trial a prepravnej spoločnosti Maťko a Kubko. Tieto dva subjekty sa rozhodli spojiť a vytvoriť projekt, vďaka ktorému sa rozšíri zariadenie lučeneckého Centra pre deti a rodiny Margarétka.

„Miro Fedor, šéf prepravnej spoločnosti, ma oslovil s tým, že by sme mohli zorganizovať projekt na pomoc druhým. Rozhodli sme sa pomôcť zariadeniu Margarétka, s ktorým náš klub už spolupracoval napríklad pri Detskej tour Petra Sagana,“ priblížil Štefan Nagy z NovoCK Trial.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Alžbeta Bállintová dvakrát na pódiu

Ako pokračoval, spolupráca NovoCK a Maťko a Kubko trvá už niekoľko rokov. Tento malý prepravca priviezol lučeneckej partii v roku 2013 prvé trialové bicykle a neskôr sa postaral aj o ich transport na súťaž na Britských ostrovoch.

„Spoločnosť prepravuje po trase z Anglicka na Slovensko a naopak. Všetci, ktorí využijú jej služby, môžu k balíku pripojiť niektoré z vecí, ktoré potrebujú deti v lučeneckom centre. Zapojiť sa môžu všetci, či už ide o krajanov v zahraničí, alebo o tých, ktorým zásielka príde na Slovensko. Zbieranie bude prebiehať do 4. marca a o pár dní neskôr to všetko privezú priamo do Margarétky. Naši jazdci urobia deťom šou na bicykloch aj jednokolkách,“ vysvetlil Nagy s tým, že zoznam potrebných vecí nie je náhodný.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Nový kouč Poltára chce zachrániť ligu

„Nechceme ich zasypať zbytočnosťami, ktoré mnohým doma zavadzajú. Preto sme po konzultácii s riaditeľkou domova Zdenkou Kotrasovou na stránke prepravcu zverejnili všetko, čo deti a detský domov potrebujú,“ doplnil.

Prispieť môžu aj ľudia z Novohradu a okolia. Stačí sa telefonicky, mailom alebo cez sociálne siete spojiť s členmi NovoCK Trial a dohodnúť ďalší postup. „Možno sa nám podarí vyzbierať len jednu-dve z vecí. Aj to však budeme považovať za úspech a za šancu takýto projekt neskôr zopakovať,“ dodal Nagy.