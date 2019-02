V Radnovciach postavili školu, pustia sa do bytovky

V dedine s takmer stopercentnou nezamestnanosťou je z roka na rok viac školákov.

16. feb 2019 o 10:56 Marcela Ballová

RADNOVCE. V dedine v jednom z ekonomicky najslabších regiónov Slovenska začali vlani v lete stavať novú školu. V septembri by do jej lavíc mali zasadnúť prví žiaci.

„Z roka na rok máme v dedine viac detí. Aktuálne nám postačuje aj kapacita starej školy, no viem, že o rok by to už tak nebolo. Podľa prognóz tu do dvoch rokov budeme mať o 30 – 40 percent školákov viac,“ vyjadril sa starosta Radnoviec Aladár Bari s tým, že tamojšiu školu navštevujú aj deti z neďalekého Žípu a Viesky nad Blhom.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Chudobní na Gemeri sa z ekobrikiet dlho netešili

Nová škola, ktorú postavili v blízkosti aktuálne fungujúcej, je určená pre žiakov prvého až štvrtého ročníka. Sú v nej 4 triedy, pričom kapacita každej je približne 22 žiakov. Dedina na projekt získala 200-tisíc eur z akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota. Podľa vyjadrenia starostu päťtisíc eur zhltla projektová dokumentácia. Zvyšok šiel na stavbu, ktorú realizovala firma z Rimavskosobotského okresu.

V obci s 957 obyvateľmi je záujem aj o nájomné bývanie. Už čoskoro by sa mala začať stavať tridsaťbytovka.

„Budú to byty nižšieho štandardu. V takmer miliónovej investícii nám pomôže príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Dokumentácia je pripravená, môže sa začať stavať,“ dodal Bari s tým, že už dnes eviduje 130 žiadostí o bývanie.

„Určite bude náročné vybrať nájomníkov, preto bude zasadať komisia, prídu zástupcovia z kraja aj ďalších úradov. Vzhľadom na veľký záujem verím, že nezostaneme len pri stavbe jednej bytovky,“ zakončil starosta.