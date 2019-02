S príchodom pošty sa Lučenec spojil s okolitým svetom

Známy historik vydal novú monografiu o dejinách poštovníctva v Novohrade.

17. feb 2019 o 12:56 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Lučenecký historik Jozef Drenko pripravil pri príležitosti 100. výročia Československej pošty a 25. výročia Slovenskej pošty novú monografiu nazvanú Z dejín pôšt Lučenca a okolia. Publikácia na 146. stranách načrtáva dejiny poštovníctva v našom regióne od čias Uhorska až po súčasnosť. Pri zbieraní archívnych materiálov sa objavil dokument potvrdzujúci, že už v roku 1551 bola v Lučenci vojenská poštová stanica. Nachádzala sa na trase Viedeň – Bratislava – Nitra –Hronský Beňadik – Lučenec a Jáger (Eger).

V monografii nájdu čitatelia viacero ďalších zaujímavých faktov. Prvá civilná poštová linka Banská Bystrica – Lučenec – Rimavská Sobota bola zriadená na pokyn Františka Rákociho II. Od 1. marca 1706. “Čo malo význam pre zapojenie Lučenca a okolia do celospoločenského a krajinského diania. Medzi najstaršie poštové stanice v regióne patrili okrem Lučenca, Halič, Mýtna, Zelené a Balassgyarmat. Poštová stanica z Lučenca bola na príkaz Forgáchovcov v rokoch 1766 – 1842 presunutá do Haliče. Do Lučenca sa vrátila v roku 1843,” povedal Drenko.

Po svojom návrate sa pošta ocitla na viacerých miestach. Od roku 1900 mala na Hlavnej ulici impozantnú budovu, ktorú vyhodili Nemeckí vojaci 10. januára 1945 do vzduchu. Čím zničili aj archívne dokumenty pošty. Súčasná budova pošty je z roku 1951.

Na publikácii nepracoval Jozef Drenko sám. “Pomohli mi súčasní aj bývalí zamestnanci pošty a ich príbuzní. Prispeli hlavne k spísaniu novodobých dejín. Preto sú uvedení ako spoluautor autori publikácie pod označením kolektív. “ Knižku dostali hlavne zamestnanci pošty, ale záujemcovia ju nájdu aj v Novohradskej knižnici a kultúrnych strediskách v Lučenci. V súčasnosti sa chystá už jej druhé vydanie vo väčšom počte výtlačkov. Všetko záleží od úspešnosti získania prípadných sponzorov.