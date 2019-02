Na konci oficiálnych ciest, život nekončí

V Hradišti v hornom Novohrade sú ľudia spokojní, ale aj ich pár vecí trápi.

17. feb 2019 o 20:07 Radovan Vojenčák

HRADIŠTE. Dedinka v Hornom Novohrade sťa by naozaj plnila funkciu hradiska - ochrany pred okolitým svetom. Veď, keď tam idete smerom od Poltára v Rovňanoch musíte odbočiť, ale smerovník na Hradište nikde. Iba na susednú, menšiu obec Krná. V dnešnej dobe GPS, nepodstatný fakt, ale predsa. Ešte je aj kopčekom krytá, keď už by sa vám mohla zjaviť v údoli potoka nazvaného podivuhodne Držkovo okolo ktorého je rozložená. Ale kto chce, cestu si sem určite nájde.

Zaparkoval som pred kultúrnym domom, oproti Obecného úradu. Kde inde začať vyzvedanie ako sa tu žije. Starostka Nataša Iskrová, ktorá sa ujala vedenia obce v posledných komunálnych voľbách, sedela na svojom mieste a ochotne porozprávala mnoho zaujímavého. Síce sa len postupne dostáva do kolotoča povinností, ktoré má hlavný predstaviteľ obce, ale má šťastie. Vždy jej ochotne poradí predchádzajúci starosta Pavol Lašák. Dedinu zanechal v dobrom stave, no vždy sa nájde čo by sa dalo zlepšiť či opraviť.

„Hlavne treba opraviť cestu popri potoku, ktorá je obecná. Chceli by sme aj fasádu kultúrneho domu obnoviť,“ povedala o hlavných úlohách starostka. Na jar ich čaká viacero drobných opráv, niektoré veci si už vyžadujú ponatierať. V rámci menších obecných služieb majú zamestnaných 13. ľudí. „ Veľmi som s nimi spokojná, keď sa im práca naplánuje, spravia ju zodpovedne. Vďaka nim si naozaj svojpomocne veľa vecí dokážeme spraviť. Teraz sa starajú hlavne o zimnú údržbu chodníkov.“

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Kaštiele čakajú na spasiteľov

Srdce ešte bije

Srdcom dedín okrem kostola bývajú potraviny a krčma. O ich osud sa miestni trochu boja.