Objavila lásku, ktorá je podľa nej na celý život

Soňa Jeseničová prepadla čaru hudby už v ranom detstve, vďaka nej sa dostala aj do rešpektovaného orchestra.

24. feb 2019 o 18:10 Radovan Vojenčák

LUČENEC/BRATISLAVA. Bratislava Hot Serenades (BHS) je orchester hrajúci hudbu čias keď František Krištof Veselý bol hviezdou typu Karla Gotta. Pri príležitosti koncertu v lučeneckom kine Apollo sme vyspovedali Soňu Jeseničovú, členku ženského vokálneho tria Serenades Sisters, ktoré je jeho nedeliteľnou súčasťou. Soňa je rodáčka z Lučenca, momentálne žijúca v Bratislave. Zaujímalo nás ako sa mladá žena dostala k známemu orchestru.

Aké sú vaše hudobné začiatky? Kedy u vás vypukla láska k hudbe? Cítite jej šírenie ako svoje poslanie?

O prvých prejavoch mojej náklonnosti k hudbe som sa dozvedela od rodičov a od starých rodičov. Moja pamäť do takého útleho detstva nesiaha. Hudba je mojou celoživotnou spoločníčkou. Vnímam ju ako svoju súčasť a neviem si predstaviť, že by to bolo inak. Dokáže človeka v mnohých smeroch obohatiť, zušľachtiť, pomáhať mu prekonať ťažké chvíle a tie krásne urobiť ešte krajšími. Myslím si, že je mojím poslaním sprostredkovať ľuďom zážitok tohto poznania.

Kedy ste odišla z Lučenca ? Kam viedli vaše kroky? Kde momentálne pracujete?

Po absolvovaní lučeneckého gymnázia v roku 2008 odišla študovať do Nitry. Bol to moment, kedy som sa musela aj napriek vidine neistej budúcnosti konfrontovať s faktom, že moja láska k hudbe je románikom na celý život, a že akýkoľvek odpor z mojej strany by bol zbytočný. Kapitulovala som a prihlásila som sa na študijný program so záhadným názvom Integratívne štúdiá hudby, pretože umožňoval dynamický výber ďalšieho profesijného smerovania. Po jeho absolvovaní som vyštudovala Muzikológiu na Univerzite Komenského. Bratislava sa stala mojím novým domovom už aj čase, keď som začala opätovne pôsobiť na nitrianskej Katedre hudby.

Ako ste sa dostala do BHS? Odkedy v ňom pôsobíte?

S orchestrom Bratislava Hot Serenaders som po prvý raz stála na javisku na vianočnom koncerte v decembri 2015. Predchádzal mu konkurz, na ktorý ma pozvala moja terajšia spevácka „sestra“ Kika Uhlíková. Spoznali sme sa v Nitre. Obe sme sa pohybovali v tamojších muzikantských kruhoch ako huslistky. Mimochodom – tomuto remeslu ma priučili učitelia lučeneckej ZUŠ-ky, predovšetkým pán učiteľ „Tomi“ Demecs, a neskôr chlapci z lučeneckej country kapely LCB. A to je zaujímavé! Pri orchestri Bratislava Hot Serenaders sa už vystriedalo niekoľko „generácií“ speváckych trií, a pokiaľ viem, mnohé z dievčat vedeli zároveň hrať na husliach. Možno je to tým, že ako hra na husliach, tak aj spev rafinovaných harmónií vyžaduje „dobré uši“ a to možno aj viac než „zlato v hrdle“. Ale to už konšpirujem. Možno je to náhoda.

Keby ste chcela niekomu stručne predstaviť váš orchester, ktorý o vás nikdy nepočul?

Ide o 15-členný orchester, ktorý spolu s dvoma spevákmi – tzv. „croonermi“ a speváckym triom Serenaders Sisters interpretuje hudbu „predswingovej éry“ dvadsiatych a tridsiatych rokov minulého storočia. V jeho širokom repertoári nájdeme skladby tzv. hot-jazzového žánru, ktorý necháva zväčša v inštrumentálnom predvedení vyniknúť technickú brilantnosť hráčov orchestra, ale aj skladby tanečné, operetné, ktorým panujú krásne nadčasové spevné melódie.