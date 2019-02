Začali s obnovou stredovekého, tzv. tureckého mosta

Aktuálne sa pracuje na jeho statickom zabezpečení.

28. feb 2019 o 10:32 TASR

POLTÁR. Stredoveký, tzv. turecký most v Poltári prechádza prvou etapou rekonštrukcie. Mesto na prvú časť obnovy tejto kultúrnej pamiatky získalo v dvoch častiach 182.900 eur, ako dotáciu z Ministerstva kultúry (MK) SR.

Ako pre TASR uviedla primátorka Martina Brisudová, aktuálne sa

pracuje v spodnej časti mosta, práce súvisia z jeho statickým zabezpečením.

Mesto sa o dofinancovanie celého projektu bude uchádzať aj v ďalšom období. Pôvodne boli práce na obnove celého mostu vyčíslené na asi 393.000 eur.

Most bol pôvodne vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Asi pred piatimi rokmi krajskí poslanci odsúhlasili jeho prevod do majetku mesta. Samospráva ale už pred rokmi investovala do jeho obnovy státisíce vtedajších korún.

Most má takmer 500 rokov. Je tretím najstarším mostom na Slovensku. Postavili ho Turci, keď dlhé desaťročia okupovali toto územie. Čiastočne ho prestavali v 19. storočí, pričom na stavbu použili pôvodné kamene nájdené v jeho okolí. Verejnosti, ale aj nákladnej a osobnej doprave slúžil až do roku 2004, keď vedľa neho postavili nový most.