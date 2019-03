Mimel Lučenec začal štvrťfinále víťazne

Séria sa teraz presúva na pôdu Banskej Bystrice.

2. mar 2019 o 9:01 Jozef Mikuš

Mimel Lučenec - Lion Car MIBA Banská Bystrica 5:2 (3:1) STAV SÉRIE 1:0

Góly: 2., 22. Lucas, 4. Luciano, 14., 40. (PK) Dentinho - 8., 26. Oliveira. ŽK: Da Silva, Maciel Silva. Divákov 750. Rozhodovali: Peško, Bohun.

Lučenec: Oberman, Klema - Serbin, Fehérvári, Steinwandter, Luciano, Petík, Ferreira, Greško, Kočiš, Brunovský, Sobral, Lucas, Dentinho.

Banská Bystrica: Hanakovič - Maliňák, Čief, Rafanides, Dobrota, Tužinský, Oliveira, Soares, Da Silva, Maciel Silva.

LUČENEC. Futsalový tím z centra Novohradu vstúpil do play-off správnou nohou. Mimeláci, ktorým už v zápase nechýbali Fehérvári a ani Oberman, v piatkovom prvom štvrťfinále zabojovali proti Banskobystričanom a od začiatku ukázali túžbu po zisku majstrovského titulu.

Neprešlo ani päť minút a na tabuli svietilo skóre 2:0 pre Lučenec. Po jednom presnom zásahu si pripísali Lucas a Luciano. Krátko sa na to podarilo znížiť Oliveirovi na 2:1, ale ostrostrelec Dentinho sa postaral o polčasové dvojgólové vedenie domáceho celku.

Po prestávke sa k slovu dostal autor úvodného gólu Lucas a náskok Mimelu sa zvýšil na 4:1. Neskôr sa presadil hosťujúci tím, keď Oliveira upravil na 4:2. V 39. min. dostal šancu zo značky pokutového kopu domáci Ferreira, no nevyužil ju. Krátko na to mal Lučenec reparát a Dentinho sa už nemýlil. Uzavrel stav na 5:2 pre Lučenec.

Berkyho tím získal prvé z troch potrebných víťazstiev, ktoré sú vstupenkou do ďalšej fázy play-off. Druhý štvrťfinálový duel sa odohrá v piatok 8. marca od 20.00 hod. v Banskej Bystrici.

Marián Berky, tréner Mimelu Lučenec: "Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre, mali sme niekoľko sľubných šancí. Škoda, že sme ich hneď nepremenili. Viedli sme 2:0 a kontrolovali hru. Po Marlonovom risku Bystrica znížila. Po peknej akcii Dentinha sme sa zase dostali do dvojgólového vedenia a súpera sme pustili iba do niekoľkých brejkov. Na začiatku 2. polčasu sme odskočili na 4:1, ale po nešťastnom góle hostia náskok stiahli. Ku koncu súperovej power-play, ktorú sme ubránili, sme dali piaty gól. Celý zápas sme boli lepší a súpera sme nepustili do vážnejších situácií. Vedeli sme však, že to nebude ľahké a že nás čaká ťažký duel. Škoda, že sme nezapojili viac hráčov. Bol by som rád, ak by sa nám podarilo vyhrať štvrťfinálovú sériu na 3:0, aby sme mali dostatok času na prípravu a oddych na ďalšieho súpera."