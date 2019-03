Trojskokan Tomáš Veszelka si v nedeľu zaskáče vo finále

Veszelka: Čo vo finále? Bojím sa to povedať, ale určite to vzhľadom na stav môjho členka bude najmä o prvom pokuse.

2. mar 2019 o 10:21 SITA

GLASGOW/LUČENEC. Slovenský reprezentant Tomáš Veszelka v druhom pokuse trojskokanskej kvalifikácie na 35. halových ME v atletike v škótskom Glasgowe skočil 16,78 m, o 8 cm prekonal potrebný limit a ešte pred skončením kvalifikácie s prehľadom postúpil do nedeľného osemčlenného finále o 20.35 h SEČ.

Zverenec trénera Radoslava Dubovského si halový "osobák" 16,44 m zlepšil o 34 cm, navyše dosiahol aj svoje absolútne maximum, keď k výkonu 16,63 m z ME 2017 do 23 rokov v Bydgoszczi pridal 15 cm. Dvadsaťtriročný Veszelka sa už na druhých ME za sebou dostal do finále, vlani pod holým nebom v Berlíne skončil ôsmy.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Mimel Lučenec začal štvrťfinále víťazne



Trojskokan banskobystrickej Dukly dosiahol v kvalifikácii štvrtý najlepší výkon, lepší ako on boli len niekdajší olympijský šampión z Pekingu 2008 Portugalčan Nelson Évora (16,89), majster Európy 2017 do 23 rokov Nazim Babajev z Azerbajdžanu (16,81) a majster Európy 2016 Nemec Max Hess (16,81).



„Vedel som, že mám formu. V poslednom tréningu na sústredení v Prahe som si o pol metra zlepšil osobný rekord z kratšieho rozbehu. Vedel som, že ak urobím v kvalifikácii všetko správne, môže to byť vynikajúce. Škoda prvého pokusu, nebolo by to síce 16,70, ale na postup by to stačilo a nemusel som sa ďalej znervózňovať. Potom ma rozbolel členok, pálilo ma v ňom, ako keby mi tam nasypali čili. Našťastie, pauza medzi prvým a druhým pokusom bola dosť dlhá a bolesť ustúpila. Posunul som rozbehu trochu dozadu a stiahol som posledný krok. Výsledok? Ideálne som trafil dosku!“ tvrdil pre www.atletika.sk glasgowský finalista trojskoku Tomáš Veszelka. „Čo vo finále? Bojím sa to povedať, ale určite to vzhľadom na stav môjho členka bude najmä o prvom pokuse. Už sa poznám, viem ako to potom bolí stále viac a viac a nedá sa s tým nič spraviť.“

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Vidinčan Michal Mojžiš súťažil na trati v Belgicku



Finálové výsledky - piatok:



MUŽI



guľa: 1. Michal Haratyk (Poľ.) 21,65 - európsky výkon roka, 2. David Storl (Nem.) 21,54, 3. Tomáš Staněk (ČR) 21,25, 4. Belo (Portug.) 20,97, 5. Bertemes (Lux.) 20,70, 6. Pezer (Bosna a Herc.) 20,69



ŽENY



3000 m: 1. Laura Muirová (V. Brit.) 8:30,61 - rekord HME a svetový výkon roka, 2. Konstanze Klosterhalfenová (Nem.) 8:34,06, 3. Melisa Courtneyová (V. Brit.) 8:38,22, 4. Rehová (Nem.) 8:39,45, 5. Grövdalová (Nór.) 8:52,12, 6. Kosterová (Hol.) 8:56,22



päťboj: 1. Katarina Johnsonová-Thompsonová (V. Brit.) 4983 - svetový výkon roka (60 m prek.: 8,27, výška: 196, guľa: 13,15, diaľka: 653, 800 m: 2:09,13), 2. Emersonová (obe V. Brit.) 4731, 3. Solene Ndamová (Fr.) 4723, 4. Dadičová (Rak.) 4702, 5. Laura Ikauniece (Lot.) 4701, 6. Preinerová (Rak.) 4637



Kvalifikačné výsledky - piatok:



MUŽI



400 m - semifinále (do finále postúpili): Warholm (Nór.) 45,95, Husillos (Šp.) 46,31, Janežič (Slovin.) 46,60, Van Diepen (Hol.) 46,62, Bua (Šp.) 46,81, Saidy (Fr.) 47,07



800 m - rozbehy (najlepšie výkony): Tuka (Bosna a Herc.) 1:47,95, Webb (V. Brit.) 1:47,96, M. García (Šp.) 1:48,09



žrď - kvalifikácia (limit 580, najlepšie výkony): Karalís (Gréc.), Lisek (Poľ.), Guttormsen (Nór.) všetci 570



trojskok - kvalifikácia (limit 16,70, do finále postúpili): Évora (Portug.) 16,89, Hess 16,81, Babajev (Azerb.) 16,81, Tomáš Veszelka (SR) 16,78 - slovenský výkon roka a osobný rekord, Luron (Fr.) 16,65, Forte (Tal.) 16,64, Rapinier (Fr.) 16,55, Douglas (V. Brit.) 16,48



ŽENY



400 m - semifinále (do finále postúpili): Sprungerová (Švajč.) 51,90, Šerkšniené (Lit.) 52,33, Bolingová Mbongová (Belg.) 52,37, L. de Witteová (Hol.) 52,38, Lukudová (Tal.) 52,80, Swietyová-Ersetičová (Poľ.) 52,85



1500 m - rozbehy (najlepšie časy): M. Pérezová (Šp.) 4:08,05, Vrzalová (ČR) 4:08,06, Mageeanová (Ír.) 4:08,15



výška - kvalifikácia (limit 196, najlepšie výkony): Kinseyová (Švéd.), Lasickiené (Rus.), Levčenková (Ukr.), Palšyté (Lit.), Lakeová (V. Brit.) a Tabašnyková (Ukr.) všetky 193



guľa - kvalifikácia (limit 18,20, najlepšie výkony): Schwanitzová (Nem.) 19,09, Mavrodievová (Bulh.) 18,85, Dubická (Biel.) 18,68