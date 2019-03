Lučenec zdolal majstra, Isby sa v premiére vytiahol

Nová posila BKM nazbierala v zápase najviac bodov.

3. mar 2019 o 7:25 Jozef Mikuš

BKM Lučenec – BK Levickí Patrioti 91:77 (17:24, 22:12, 26:23, 26:18)

Lučenec: Agusi 21, Shelton 20, Griffin 9, Jacobs 8, Pipíška 4 (Isby 25, Jackuliak a Skvašik po 2).

Levice: Benjamin 14, Žiak 12, Krajčovič 9, Bojanovský a Stev. Davis po 4 (Jeftič 15, Council 8, Pita 7, Bachan 5).

TH: 32/27 – 21/13. Fauly: 27 – 26. Trojky: 8 – 6. Rozhodovali: Tomašovič, Kiss, Životský.

LUČENEC. Neuveriteľný výsledok sa podarilo dosiahnuť basketbalistom Lučenca. Tých v sobotu (2. 3.) čakal duel s patriotmi z Levíc. Úradujúcemu majstrovi a víťazovi Slovenského pohára momentálne patrí druhé miesto v extraligovej tabuľke a viacerí tak čakali jednoznačný zápas s posledným Lučencom.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Gustavo a Ricardo našli vo futsale životné šťastie

Za BKM si premiérovo zahral DeAngelo Isby, ktorý výraznou mierou prispel k nenaplneniu papierových predpokladov. Lučenec zabojoval od úvodu. Kým prvú štvrtinu prehral so sedembodovým mankom, zvyšné tri dejstvá bodovo ovládol. Tibor Jány a jeho zverenci tak spôsobili senzáciu a na svoje konto si pripísali tretie víťazstvo v sezóne.

Lučenec sa teraz pripravuje na stredajší (6. 3.) zápas v Bratislave proti Interu. V sobotu (9. 3.) od 18.00 hod. v športovej hale Arena privíta Prievidzu.

Tibor Jány, tréner Lučenca: "Víťazstvo nad nedávnym víťazom Slovenského pohára je veľmi cenné. Myslím si, že tie tri týždne, čo sme nehrali, nám pomohli, lebo sme si mohli dobre zatrénovať a utvrdiť sa v tých obranných a útočných veciach, ktoré sme potrebovali. Doplnil nás jeden nový hráč koncom týždňa, bolo to pre nás náročné vyrovnať sa s tým, že sa pridal nový prvok do nášho družstva. Tie akcie, ktoré sme mali, nám vyšli, dokázali sme sa presadiť, a hlavne on dokázal skórovať. Celý tím veľmi dobre bránil, to znamená, že mali sme podporu rýchleho prechodu, a aj keď sme neskórovali z protiútoku, naša obrana pomohla k útočnej aktivite, hoci sme hrali aj do zostavy 5 na 5, tak sme sa dokázali presadiť. Na naše pomery sme mali mimoriadne dobré trestné hody, to v závere aj rozhodlo, keďže súper vsadil na rýchle zastavovanie našej hry. Na konci sme boli vo výhode v tom, že sme nemali na ihrisku žiadneho vysokého hráča, pretože všetci, ktorí boli k dispozícii, mohli vodiť loptu v protiútoku alebo pri tranzícii, a tak sa stalo, že sa nám podarilo vyhrať."

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Poltárčanky padli v Banskej Bystrici

DeAngelo Isby, hráč Lučenca: "Bol to veľmi dobrý zápas proti majstrovi ligy, všetci sme zahrali dobre, odo mňa až po posledného hráča na lavičke. Je to vynikajúce pre celé mužstvo a som veľmi rád, že sme vyhrali pre toto mesto a dúfam, že prinesieme ďalšie výhry."

Teo Hojč, tréner Levíc: "Zaslúžené víťazstvo Lučenca, chcel by som im k tomu pogratulovať. Je jasné, že sme nehrali dobre na oboch stranách palubovky. Máme troch nových hráčov, nepripravil som ich dostatočne dobre za tých päť dní, ktoré sme mali. Určite potrebujeme nejaký čas, urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme v play off vyzerali lepšie. Je to pre nás veľká lekcia. Dúfam, že všetci pochopíme, že môžeme víťaziť len v prípade, ak hráme ako tím a bránime na najvyššej možnej úrovni, či už individuálne alebo kolektívne. To nám prináša víťazstvá a trofeje a len to nám môže priniesť viac výhier a dobrý basketbal. Nebudem viniť chlapcov za tento zápas, bolo by to neférové voči tomu, čo dokázali v doterajšom priebehu sezóny."

Šimon Krajčovič, hráč Levíc: "Vedeli sme, čo nás čaká, vedeli sme, že to nebude jednoduchý zápas a pokiaľ necháme hrať Lučenec svoju hru, tak môžeme mať problém, nakoniec to tak dopadlo. Nezaslúžili sme si vyhrať, gratulujem Lučencu, dostali sme na hubu, ako sa hovorí. Možno nám to aj pomôže, nebudeme lietať v oblakoch. My sme sa tvrdo pripravovali, ako vždy, súpera sme nepodcenili, ale nechali sme hrať ich hru a nám nepadli strely. Nakoniec sa nám to vypomstilo, domáci sa chytili a potom už bolo ťažké s tým niečo urobiť."

TABUĽKA

1.Inter BA 25 21 4 2096:1640(+456) 46

2.Levice 26 18 8 2138:1957(+181) 44

3.Svit 26 17 9 2162:2054(+108) 43

4.Prievidza 25 15 10 1943:1808(+135) 40

5.Žilina 26 13 13 2066:2105(-39) 39

6.Komárno 26 12 14 2107:2083(+24) 38

7.Handlová 26 9 17 1985:2194(-209) 35

8.Spiš. N. Ves 26 8 18 2123:2335(-212) 34

9.Lučenec 26 3 23 1859:2303(-444) 29

BKM Lučenec podporujú: mesto Lučenec, BUDIŠ, Ernstprofil s.r.o., Stavebné stroje Slovakia s.r.o., Slovexpres autoslužby s.r.o., Bagetka Puccino, Creative, Hey Taxi, B6 Slovakia s.r.o., KAM Rent s.r.o., IKE s.r.o., Transsilv s.r.o., D-Nábytok, SPHERE, M-NOVOMAX-D, OK Móda, EX PRINT s.r.o., NOTRE Pizza&bar, Autosport Silágyi s.r.o., BALEX Centrum Fiľakovo, CENTEX s.r.o. RS, Dvor u Jozefa, U ČIERNEHO ORLA Reštaurácia, 23FOOD COMPANY s. r. o., DISCO CASCO, Brokeria a.s., hotel Clavis, AXIS - Pokladničné centrum, s.r.o. Lučenec, CENTEX RS, spol.s.r.o.