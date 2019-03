V obci Jesenské chcú zriadiť sociálny podnik

Plánujú využiť pomoc z akčného plánu okresu.

4. mar 2019 o 18:20 TASR

JESENSKÉ. Vytvorenie obecného sociálneho podniku je jedným z aktuálnych plánov obce Jesenské na juhu okresu Rimavská Sobota. Podľa starostu Gabriela Mihályiho by ho chceli zaregistrovať ešte v tomto roku.

"Cez úrad práce sme odskúšali piatich Rómov, ktorí budú v budúcnosti zamestnancami tohto podniku," konkretizoval starosta s tým, že pri zriadení sociálneho podniku chcú využiť pomoc z akčného plánu rozvoja okresu.

Pri príprave takéhoto podniku je podľa neho dôležitá príprava ľudí, ale aj ich chuť pracovať a učiť sa. "Toto veľakrát zdôrazňujem, napriek tomu, že je to sociálny podnik, ale stále je to podnik. To nie je určené na to, že máte pekné oči a budem vás platiť. Ten pracovník musí pracovať, nemôžeme tam zobrať hocikoho z ulice, ale budeme robiť výber," zdôraznil starosta.