Policajti zachránili dievča, ktoré si chcelo siahnuť na život

Vo Fiľakove sa podarilo hliadke zabrániť nešťastiu.

5. mar 2019 o 8:32 Radovan Vojenčák

FIĽAKOVO. Policajnej hliadke z Fiľakova sa podarilo zachrániť mladé dievča. Koncom februára prijalo miestne oddelenie polície oznámenie od zúfalej ženy, že jej 15 - ročná dcéra sa nevrátila domov. Ráno odišla ešte do školy, odkiaľ po skončení vyučovania odišla, no domov sa do večera nevrátila.

„Policajná hliadka z Fiľakova okamžite začala po dievčine pátrať. Preverovali miesta kde sa obvykle zdržiavajú nezvestné osoby a približne po 20 minútach od prijatia oznámenia, dievča našli v starom neobývanom dome vo Fiľakove. Stálo na balkóne druhého poschodia, preliezala zábradlie a kričala, že sa chce zabiť," informovala Mária Faltániová, krajská policajná hovorkyňa.

Presviedčanie zo strany policajtov, nebolo úspešné. Priskočili k nej teda nečakane, chytili ju za kabát a preložili ju späť cez zábradlie. Následne privolali posádku RZP, ktorá si dievča prevzala.

„Policajti z Fiľakova nadstrážmajster Dominik Kardáč a poručík Marian Murín, svojím pohotovým konaním a profesionálnym zákrokom zabránili dievčine v skoku. V prípade, že by skočila z balkóna, nepochybne by došlo minimálne k jej ťažkému zraneniu v horšom prípade aj k smrti, nakoľko balkón sa nachádza približne v 6 metrovej výške. Nehovoriac o tom, že budova je v dezolátnom stave a už samotný vstup do nej je nebezpečný pre život a zdravie," zakončila hovorkyňa.