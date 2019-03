Jány po prehre s Interom: Hrali sme individualisticky, nedisciplinovane

Vedúci tím extraligovej tabuľky zvíťazil nad Lučencom.

7. mar 2019 o 7:36 Jozef Mikuš

BK Inter Bratislava – BKM Lučenec 109:73 (24:14, 28:18, 31:27, 26:14)

Inter: Skinner 19, Fusek 16, Smith 14, Mrviš 12, Kinney 4 (Abrhám 14, Baťka 13, Perkovič 9, Kozlík 5, Bulatovič 3).

Lučenec: Isby 18, Shelton 17, Griffin 14, Agusi 10, Pipíška 6 (Jacobs 6, Jackuliak 2, Skvašik 0).

TH: 19/15 – 20/16. Fauly: 18 – 16. Trojky: 12 – 3. Rozhodovali: Margala, Lamoš, Turčin.

BRATISLAVA/LUČENEC. Lučenec sa po sobotnej (2. 2.) domácej výhre nad Levicami vybral zabojovať do hlavného mesta. BKM v 30. kole nastúpil proti mužstvu Interu Bratislava.

Vedúci tím extraligovej tabuľky nasadil od úvodu svižné tempo, vďaka ktorému Inter cez polčasovú prestávku viedol o dvadsať bodov. Hostia z Novohradu na to nedokázali do konca zápasu zareagovať. Podľa trénera BKM Tibora Jányho hrali jeho zverenci individualisticky a nedisciplinovane.

Ďalší zápas Lučenca sa znovu odohrá na palubovke športovej haly Arena. V sobotu (9. 3.) o 18.00 hod. tam vybehne mužstvo Prievidze.

Povedali po zápase:

Tibor Jány, tréner Lučenca: „Bolo to čosi úplne iné, ako sme hrali v predchádzajúcom zápase s Levicami. Každý jeden hráč chcel dokázať, že je lepší ako celý tím Interu a podľa toho sa vyvíjalo stretnutie: hrali sme individualisticky, nedisciplinovane. Súper hral vynikajúco, hlavne v obrane. Z toho, že Inter dobre bránil, dokázal rýchlo a presne skórovať a vysoko vyhrať stretnutie.“

Aramis Naglič, tréner Interu: „Od prvej minúty sme hrali seriózne. Mojich chlapcov musím pochváliť za profesionalitu. Stále im prízvukujem zameranie sa a koncentráciu na to, čo robíme. Len tak môžeme krok za krokom ďalej napredovať. Mali sme troška alarm, lebo sme pozerali zápas Lučenca s Levicami a videli sme, že je to tím, ktorý môže hrať dobre, ak mu je to dovolené. My sme to nedovolili a je z toho naša jasná výhra. Minúty sme rozložili medzi všetkých. Druhý polčas, zvlášť koniec, to bol už troška festival. Ale my chceme stále hrať rýchlo a agresívne, čo sa nám teraz darí.“

Michael Fusek, hráč Interu: „Hlavne v druhej polovici sme pritlačili, Lučenec sa dostal do úzkych a tam sme vyhrali zápas. Každý zápas, ktorý hráme v slovenskej lige, je o obrane. Nestrieľame vždy toľko bodov, aby sme mohli vyhrať útokom. Ak ale budeme hrať dobrú obranu, nezáleží na tom, či je to Lučenec alebo Levice, vždy môžeme zvíťaziť.“

TABUĽKA

1.BK Inter Bratislava 26 22 4 2205:1713(+492) 48

2.BK Levickí Patrioti 27 19 8 2219:2035(+184) 46

3.Iskra Svit 27 18 9 2249:2127(+122) 45

4.BC Prievidza 26 16 10 2020:1875(+145) 42

5.PP & TV Raj Žilina 27 13 14 2139:2192(-53) 40

6.MBK Rieker Com-Therm Komárno 27 12 15 2185:2164(+21) 39

7.MBK Handlová 27 9 18 2052:2271(-219) 36

8.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 26 8 18 2123:2335(-212) 34

9.BKM Lučenec 27 3 24 1932:2412(-480) 30

