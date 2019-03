Každý môže navrhnúť pamiatky, čo potrebujú pomoc

Program pomohol v minulosti zachrániť napríklad vitráže v Spišskej Kapitule, Leopoldovu bránu v Komárne či barokový organ v Španej Doline.

BRATISLAVA. Každý môže navrhnúť pamiatky, čo potrebujú finančne pomôcť s ich záchranou. Možnosť zaregistrovať tipy na takéto historické objekty a umelecké

diela dáva vôbec po prvý raz Nadácia VÚB v rámci 10. ročníka projektu Poklady Slovenska. Verejnosť môže do nového ročníka projektu prihlasovať pamiatky do piatka 15. marca cez formulár na webstránke nadácie, https://www.nadaciavub.sk/poklady/.

Ako ďalej agentúru SITA informoval PR manažér Všeobecnej úverovej banky (VÚB) Dominik Miša, nadácia plánuje podporiť záchranu jednej pamiatky sumou až do výšky 50-tisíc eur. O víťazovi rozhodne na budúci mesiac verejné online hlasovanie, do ktorého postúpi deväť pamiatok. Tie vyberie spomedzi všetkých tipov komisia odborníkov.



Program Nadácie VÚB pomohol v minulosti zachrániť napríklad vitráže v Spišskej Kapitule, Leopoldovu bránu v Komárne či barokový organ v Španej Doline. V 10. ročníku prináša možnosťou zapojenia sa verejnosti do výberu pamiatok výraznú

zmenu. "Rastúci záujem verejnosti o chátrajúce historické poklady ukryté v regiónoch Slovenska nás povzbudil k tomu, aby sme do procesu podpory zapojili miestnych obyvateľov ešte výraznejšie. Preto tento rok ľudí vťahujeme nielen do

hlasovania o víťaza, ale dávame im možnosť konkrétne pamiatky aj rovno nominovať," cituje tlačová správa predsedu správnej rady Nadácie VÚB Alexandra Rescha.

Cieľom iniciatívy Poklady Slovenska pritom je nielen podpora jej reštaurovania, ale aj zvyšovanie verejného povedomia o bohatom kultúrnom dedičstve Slovenska a potrebe jeho ochrany.



Suma 50 tisíc eur, ktorú Nadácia VÚB vyčlenila na podporu víťaznej pamiatky, je takmer dvojnásobkom oproti minulému ročníku programu. Grant sa môže použiť na obnovu niektorých menších historických stavieb alebo ich konkrétnych častí,

ako aj na financovanie obnovy historických objektov a umeleckých artefaktov stredného typu. Prihlasovať možno pamiatky, ktoré potrebujú reštaurovanie, napríklad drobné stavby ako kaplnky a iné, ale aj časti väčších stavieb ako

časť hradu, paláca alebo chrámu, prípadne ich výzdobu. Na pomoc s obnovou možno tiež navrhnúť vzácne obrazy, sochy, zbierky muzeálnych exponátov a iné.

Všetky nominované pamiatky posúdi komisia zložená z odborníkov na ochranu

kultúrneho dedičstva a reštaurátorstva. Na základe analýzy súčasného stavu, významnosti a historického kontextu pamiatok a aj nárokov na ich obnovu určí deväť finalistov. Tieto pamiatky zaradí Nadácia VÚB do verejného online

hlasovania. To sa spustí na webstránke programu Poklady Slovenka v druhej polovici apríla.