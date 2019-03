BKM Lučenec zaskočil aj Prievidzu

Po šampiónoch z Levíc v Arene padol aj štvrtý tím extraligovej tabuľky.

10. mar 2019 o 6:56 Jozef Mikuš

BKM Lučenec – BC Prievidza 91:88 (22:27, 26:12, 19:19, 24:30)

Lučenec: Agusi a Shelton po 15, Griffin a Pipíška po 10, Jacobs 4 (Isby 35, Skvašik 2).

Prievidza: Körner 31, Stacy Davis 18, Jones 12, Johnson 10, Glasgow 7 (Jašš 6, Bakič 3, Pajovič 1).

TH: 24/21 – 11/9. Fauly: 19 – 21 Trojky: 8 – 13. Rozhodovali: Šarišský, Karniš, Karnay.

LUČENEC. Krátko po víťazstve Lučenca v 29. kole nad Levicami prišla do Novohradu ďalšia dávka radosti. Hoci BKM Lučenec v stredu (6. 3.) podľahol Interu Bratislava na jeho pôde, v sobotnom stretnutí 31. kola sa znovu zrodila senzácia.

Lučenec ako posledný tím extraligovej tabuľky privítal štvrtú Prievidzu, ktorú napokon zdolal tesne 91:88.

V zápase znovu bodovo vynikol nováčik v tíme Tibora Jányho DeAngelo Isby, ktorý pre svoj tím nazbieral až 35 bodov. Na druhej strane mu s 31 bodmi kontroval Prievidžan Körner.

Pre BKM je to štvrté víťazstvo v sezóne. Novohradčania odohrajú ďalšie kolo v Spišskej Novej Vsi (16.3.). Doma v lučeneckej Arene sa predstavia v stredu 20. marca, kedy o 18.00 hod. vyzvú mužstvo zo Žiliny.

Povedali po zápase:

Tibor Jány, tréner Lučenca: "Víťazstvo sa dá považovať za skvelé. Prievidza je veľmi silné mužstvo, v poslednom období prakticky vyhrávala kam prišla a doma potvrdzovala výhry z vonka. O to isté sa pokúsila aj tu, ale mali sme fantastickú druhú štvrtinu, dokázali sme skórovať z jednoduchých, ale aj ťažších pozícií, vytvorili sme si základný náskok. Druhý polčas bol taktickejší, pomalší, ale súper veľmi dobre skóroval z perimetra, trojkovú streľbu mal prakticky neomylnú. Vzhľadom na to, že sme mali vybudovaný aký-taký náskok, tak sme vždy dokázali dať nejaký bod, dva alebo tri, takže udržiavali sme náskok, ten vlastne nebol nižší ako šesť bodov. V závere sme sa opäť dostali do väčšieho vedenia, a to rozhodlo o našej výhre, lebo súper nás už nestihol dobehnúť. Na každý zápas sa pripravujeme korektne, ale stále tomu niečo chýbalo. Ak v Spišskej Novej Vsi podáme takýto srdnatý výkon, podporený dobrou streľbou, chuťou dohry, tak by sme mohli pomýšľať aj na úspech. Na druhej strane, ak to bude v takej línii ako na Interi, tak to nie je správna cesta a tá nás k víťazstvu neprivedie."

Roman Skvašik, hráč Lučenca: "Prišli sme pripravení na zápas, veľmi dobre sa nám hrá pred domácim publikom, dodáva nám to energiu. Posledný zápas na Interi sme odohrali veľmi zle, a je vidieť, že doma vieme zmeniť náš prejav. Vyšli nám otvorené strely, tiež sme sa dokázali viac presadiť ako tím, zároveň sme mali skvelú obranu. Cez polčas som tušil, že to už nepustíme, ale záver bol ešte dosť dramatický. Atmosféra bola vynikajúca, je skvelé hrať pred takým publikom."

Maroš Helmecy, asistent trénera Prievidze: "Nezačali sme dobre v obrane, od začiatku zápasu sme dovolili Lučencu skórovať ľahké koše, potom sa samozrejme chytili, hrali bez tlaku a s väčšou energiou ako my, v obrane určite. Potom to už bol vabank, chceli sme to dotiahnuť, ale nedarilo sa nám, urobili sme kopec chýb v obrane aj v útoku, a takýto je výsledok."

Richard Körner, hráč Prievidze: "Nie som spokojný ani so sebou, ani s prehrou, keby som dal nula bodov, ale vyhráme, bol by som šťastnejší. Rozhodla naša zlá obrana, a tiež veľmi zlá koncentrácia. Lučenec celý zápas zaslúžene viedol, my sme ich nedokázali zastaviť, boli lepším tímom." (zdroj: basketliga.sk)

TABUĽKA

1.Inter BA 27 23 4 2287:1783(+504) 50

2.Levice 28 20 8 2313:2120(+193) 48

3.Svit 28 18 10 2334:2221(+113) 46

4.Prievidza 27 16 11 2108:1966(+142) 43

5.Žilina 27 13 14 2139:2192(-53) 40

6.Komárno 28 12 16 2255:2246(+9) 40

7.Handlová 28 10 18 2140:2347(-207) 38

8.Spiš. N. Ves 27 8 19 2199:2423(-224) 35

9.Lučenec 28 4 24 2023:2500(-477) 32

