Rodine z Fiľakova zničil bývanie najprv oheň, teraz vietor

11. mar 2019 o 10:10 Marcela Ballová

FIĽAKOVO. Po hrôze, ktorú zažil na Vianoce 2017, už nič horšie nečakal. Starký Tibor Varga z Fiľakova, starajúci sa o svojich troch vnukov, sa vtedy strachoval o život. Plamene pohltili strechu aj dve izby. Rodine, ktorá už aj dovtedy trela biedu, nezostalo takmer nič. Oheň neušetril ani skromné vianočné darčeky.

Nešťastie starostlivého dôchodcu však nenechalo ľudí chladnými. Dobrodinci z rôznych kútov krajiny pomohli materiálne aj finančne.

„Radujeme sa z novej strechy, staré okná nahradili plastové, ktoré som si sám založil. Vnuci mi dokonca pomáhali. Najmä najstarší Tiborko je veľmi zručný,“ neskrýval starký minulé leto radosť. Tešil sa na septembrové stierkovanie, vakovanie a maľovanie. Pre svojich vnukov chce totiž len to najlepšie, najmä aby sa nerušene mohli pripravovať do školy.

V nedeľu 10. marca, pred treťou hodinou ráno, zažil Jozef ďalší šok. Tentokrát vďaka silnému vetru.

„Zobudil som sa na veľký buchot. Vyšiel som pred dom a strecha dolu,“ spína starký ruky. „Netešili sme sa z nej ani rok,“ trpko podotkol. Vyšla ho na 4300 eur. Na novú peňazí niet.

„K tomu sa pridružil dážď. V izbe mám porozkladané hrnce aj lavóry, pretože nám začalo zatekať. Boli nám pomôcť aj tunajší hasiči, ale zatiaľ je to všetko len provizórne,“ priblížil dôchodca a ukázal na veľké trhliny v kuchyni.

„Dom praská. Celý strop bude musieť ísť dole. V tejto chvíli skutočne neviem, čo s nami bude,“ neubránil sa slzám.

Rodina trela na začiatku minulého roka veľkú biedu. „Veľakrát sme nemali ani čo do úst,“ tvrdí Jozef, ktorý v tom čase žil so svojimi tromi vnukmi len zo svojho dôchodku. Na deti dostával len 70 eur. V apríli sa mu však splnil sen. Súd mu Tiborka a dvojičky Sebastiána a Dávidka zveril do opatery.

„Finančne je to už lepšie. Takto na deti dostanem 430 eur. Snažím sa gazdovať efektívne. Kupujeme len nutné veci a hlavne chcem, aby deťom nič nechýbalo a mohli sa v pokoji vzdelávať. No akokoľvek rátam, na novú strechu a potrebnú rekonštrukciu nám z toho nevydá,“ zakončil smutne Jozef. Vie, že ich jedinou spásou sú opäť dobrodinci.