Poslanci schválili pravidlá participatívneho rozpočtu

Na jeden projekt sa dá získať až 5-tisíc eur.

12. mar 2019 o 16:33 TASR

Lučenec 12. marca (TASR) - Lučeneckí mestskí poslanci na svojom marcovom zasadnutí schválili podmienky, za ktorých môžu aktívni občania predkladať svoje návrhy na čerpanie prostriedkov z participatívneho rozpočtu mesta. Ten zaviedla samospráva Lučenca tohto roku prvýkrát a vyčlenila naň 30.000 eur.

"Poslanci schválili tieto pravidlá, ktoré sa kreovali na komisiách a boli aj predmetom diskusie. Je tam presný časový harmonogram, ako majú občania reagovať a ako pripraviť jednoduchý projekt a vysvetliť nám ho," priblížila primátorka Lučenca Alexandra Pivková.

Na základe schválených podmienok je finančný strop na jeden projekt vo výške 5000 eur, podľa Pivkovej tak môžu v tomto roku podporiť celkovo šesť projektov. "Budeme sa učiť, to znamená, či sú takto stanovené pravidlá dobré, alebo ich modifikujeme, prípadne pridáme nejakú ďalšiu oblasť," podotkla.

Žiadatelia môžu svoje projekty predkladať mestu do 20. apríla. Nasledovať bude verejná prezentácia, ktorá je naplánovaná do 15. mája, a následné schvaľovanie. Základným rozhodovacím mechanizmom v procese bude verejné zvažovanie, na ktorom sa môže zúčastniť každý občan mesta vo veku nad 15 rokov hlasovaním za konkrétny projekt. "Do konca júna by mal každý, kto podá projekt, vedieť, či bol, alebo nebol schválený. Potom bude mať termín realizovať ho do konca roka," doplnila primátorka.

Nevylúčila, že celkový balík financií aj oblasti, na ktoré je participatívny rozpočet zameraný, sa môže v budúcnosti zmeniť. "Zavádzame to prvýkrát, a preto nevieme, čo nás čaká. Predpokladám, že ľudia budú aktívni a budú chcieť upravovať verejné priestranstvá či robiť akcie pre svoju komunitu. Všetko je otvorené, pokiaľ bude záujem o vyššiu sumu, alebo sa objaví nejaký veľmi zaujímavý projekt, môžeme hovoriť o zmenách," ozrejmila Pivková, podľa ktorej všetko bude závisieť od finančných možností mesta a finálneho rozhodnutia poslancov.

Participatívny rozpočet vo všeobecnosti zahŕňa tie financie obcí, o ktorých využití rozhodnú samotní občania. S ich spoluúčasťou sa ráta nielen pri navrhovaní tém rozpočtu, ale na základe svojich nápadov môžu podávať konkrétne projekty, podieľať sa na ich realizácii a neskôr aj na vyhodnotení.