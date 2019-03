Sprostredkovaním príbehov z vojny sa žiaci učia predchádzať extrémizmu

Spoznávali ich na miestach občianskej vojny v niekdajšej Juhoslávii.

13. mar 2019 o 14:05 TASR

TISOVEC. Predchádzať nacionalizmu a extrémizmu je zámerom projektu Centra pre európsku politiku, ktorý pod patronátom tejto organizácie realizovali pedagógovia a študenti Evanjelického gymnázia Tisovec (EGT) v Rimavskosobotskom okrese. V rámci projektu "S mladými pre mladých - aby minulosť západného Balkánu nebola našou budúcnosťou" osobne spoznávali miesta občianskej vojny v niekdajšej Juhoslávii a sprostredkovali svoje zážitky a vypočuté príbehy ľuďom na Slovensku.

Projekt mal dve časti. V prvej pätica študentiek pod vedením emeritnej riaditeľky EGT Heleny Pašiakovej navštívila balkánske krajiny. "Spoznávali tam rôzne príbehy z vojny. Aj na základe týchto svedectiev by si mladí ľudia mali uvedomiť, že niečo podobné by sa mohlo udiať aj u nás, hoci si hovoríme, že tu sa to nemôže stať. Nie je to však celkom tak," povedala Pašiaková.

Druhá časť projektu bola zameraná na pedagógov. "V rámci nej sme sa stretli učitelia a ľudia pracujúci s mládežou zo Slovenska, Česka, Chorvátska a Bosny. Pochodili sme po najdôležitejších miestach vojny, akými sú Srebrenica, Sarajevo či Vukovar. Okrem iného sme si vypočuli aj tie isté príbehy ako študenti. Na základe našich poznatkov by sme mali vytvoriť učebný materiál, ktorým by sa na Slovensku dalo predchádzať extrémizmu a nacionalizmu," vysvetlila pedagogička EGT Jarmila Šmecková.

Ako pre TASR uviedla jedna zo zúčastnených študentiek Júlia Molentová, dovtedy žiadna z nich nemala komplexné informácie o občianskej vojne v Juhoslávii. "Už pri prvej návšteve vo Vukovare to však dýchalo takým dusnom. Zaviedli nás do haly, kde boli fotky ľudí vo veku našich rodičov a starých rodičov, a opísané hrôzy, ktoré vo vojne zažili," priblížila Molentová.

Pokračovaním projektu boli aktivity pre študentov, pripravené dievčatami, ktoré sa zúčastnili študijného pobytu na Balkáne. "Snažili sa im navodiť atmosféru, ktorú zažívali ľudia v Srebrenici. Našich žiakov to oslovilo," poznamenala Pašiaková, podľa ktorej má spomínaný projekt veľký význam i z hľadiska spoločenskej situácie v regióne Gemer-Malohont, ktorý sa vyznačuje najvyššou nezamestnanosťou v SR, vysokým podielom rómskeho obyvateľstva a nárastom negatívnych nálad.

"Tieto problémy, ktoré tu máme, sú veľmi živé. Práve preto je spomínaný program mimoriadne dôležitý, aby mladí ľudia pochopili, že nejakí spasitelia, ktorí sa tu objavia, ich nedokážu vyriešiť," podotkla emeritná riaditeľka.