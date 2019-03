Tri kovy pre Mladosť

Zástupcovia oddielu z Gemera si prebrali medaily totožného lesku.

13. mar 2019 o 7:18 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Na juniorských majstrovstvách Slovenska získali džudisti Mladosť Relax Rimavská Sobota tri medaily.

Všetky mali zhodne strieborný lesk. Národný šampionát sa konal v Banskej Bystrici.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Tomáš Zold so zlatom aj trhlinou nad okom

Vo váhe do 63 kg obsadila druhé miesto Bolda Zonga Sztankovics, v hmotnosti do 48 kg sa rovnako umiestnila Bronislava Škorňová a vo váhe do 55 kg skončil taktiež druhý Bruno Kóšik.