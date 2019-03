Mestské zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné, Rimavská Sobota stále nemá rozpočet

Napriek oficiálne neuskutočnenej schôdzi primátor predniesol prítomným viac ako hodinový príhovor.

14. mar 2019 o 8:21 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. Iba sedem celkovo z 21 poslancov prišlo na stredajšie mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Rimavskej Sobote, ktoré tak nebolo uznášaniaschopné. Hlavným bodom schôdze malo byť opätovné prerokovanie tohtoročného rozpočtu mesta, ktorý poslanci schválili vo februári. Primátor ho však nepodpísal, pretože nesúhlasil so zmenami, ktoré doň zakomponovali poslanci z klubu Odvážme sa zrýchliť.

"Samozrejme, nemôžem objektívne povedať, že neprišli z trucu. Možnože niekto má objektívne príčiny, pre ktoré neprišiel. Ale mám taký pocit, že väčšina z poslancov neprišla, pretože nemajú záujem o to, aby sme konečne prijali rozpočet na rok 2019. Dovolím si povedať, že keď neprišli a chcú, aby bol rozpočet prerokovaný až na naplánovanom MsZ 26. marca, zabrzdia do určitej miery rozvoj mesta," uviedol pre TASR primátor Jozef Šimko.

Napriek oficiálne neuskutočnenej schôdzi primátor predniesol prítomným viac ako hodinový príhovor. Spomenul v ňom hlavné investičné akcie, ktoré sú podľa jeho názoru pre zlý rozpočet ohrozené. Konkrétne vymenoval výstavbu toboganu v rekreačnej oblasti Kurinec, pokračovanie v obnove mestskej záhrady a námestia pri pošte, rekonštrukciu bývalého internátu na Školskej ulici či výstavbu kontajnerovej školy na rómskom sídlisku Dúžavská cesta.

Nesúhlasil tiež so zámerom poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť na pasportizáciu budov a komunikácií v meste, ktorá by určila priority pri ich rekonštrukcii. "My na 95 percent máme v meste ulice a chodníky v poriadku. Potrebujeme už dorobiť len pár ulíc a chodníkov. Za pasportizáciu možno vyhodíme 15.000 až 20.000 eur, za čo môžeme vyasfaltovať jednu ulicu či chodník," zdôraznil Šimko s tým, že pre neho je pasportizáciou názor občanov mesta, poslancov MsZ a výborov mestských častí.

Primátor zároveň avizoval, že opätovne zvolá mimoriadne zasadnutie MsZ na stredu 20. marca. "Uvidím, či poslanci prídu, a skúsim ich tam presvedčiť. To znamená, že budem konkrétnejší, teraz som prešiel len hlavné body. Budúci týždeň však pôjdeme bod po bode a skúsim im vysvetliť, že takto sa rozvoj mesta nerobí. Buď to uznajú, alebo zastavia rozvoj Rimavskej Soboty," zakončil Šimko.

