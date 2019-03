Halajová obhájila titul majsterky Slovenska

Dirbáková prispela striebornou medailou.

14. mar 2019 o 9:52 Jozef Mikuš

LUČENEC. Marcové majstrovstvá Slovenska v džude juniorov (2. 3.) priniesli medaily aj do Junioru Lučenec.

V klube ešte šarapatí chrípka a tréner Michal Bokor mohol na šampionát do Banskej Bystrice namiesto piatich vziať iba dvoch reprezentantov klubu – dorastenku Viktóriu Dirbákovú (do 70 kg) a juniorku Alexandru Halajovú (do 52 kg).

„Vikina si ako dorastenka išla iba vyskúšať zápasy medzi juniorkami, no nepodala zlý výkon. Prejavil sa však jej váhový deficit, keďže kvôli kilu navyše nenastúpila vo svojej kategórii do 63 kg. V zápase o zlatú medailu bojovala, no na ťažšiu súperku nestačila a získala striebro,“ povedal tréner Michal Bokor.