Po prehratej bitke sa slávny vojvodca Kutuzov vracal cez Novohrad

História Novohradu je bohatá na rôzne udalosti.

17. mar 2019 o 10:31 Radovan Vojenčák

Po bitke troch cisárov sa slávny vojvodca vracal so zvyškami vojska cez náš región, aby zmiatol Napoleona. Ocitol sa tak na Štedrý deň v roku 1805 v Lučenci.

Tento príspevok nášho seriálu pochádza z pera historičky Márie Adamovej. Zamerala sa v ňom na menej známu a pozabudnutú dejinnú udalosť. Vďaka jej pátraniu v archívoch vieme viac podrobností o pobyte Michaila Illarionoviča Goleniščeva-Kutuzova v Novohrade.

Málokto pozná jeho celé meno. Aj my sa uspokojíme ďalej s ustáleným oslovením Kutuzov. Text je skrátený, no ak vás zaujímajú podrobnosti okolo samotného vojvodcu, čo predchádzalo jeho prechodu cez územie Novohradu, nájdete ich v Zborníku zo stretnutia priateľov regionálnej histórie v Hradišti. Použitý pôvodný text je uvedený v úvodzovkách.

„Slávny ruský vojvodca a geniálny stratég zaujíma významné miesto v histórii vojenského umenia. Prišiel do ruskej armády v čase jej najväčších úspechov, keď si Rusko víťazstvami Petra I. v severnej vojne dobylo pevné postavenie na pobreží Baltického mora. Kutuzov bojoval od roku 1770 proti Turkom, viackrát sa vyznamenal a až do roku 1802, keď odišiel do zaslúženého dôchodku, postupoval po vojenskom rebríčku.“