Mimel Lučenec je v semifinále

V poslednom štvrťfinálovom zápase sa roztrhlo vrece s rýchlymi gólmi.

16. mar 2019 o 7:58 Jozef Mikuš

Mimel Lučenec - Lion Car MIBA Banská Bystrica 10:4 (4:3) STAV SÉRIE 3:0

Góly: 1. a 30. Ferreira, 2. a 7. Lucas, 4. Serbin, 28. a 40. Greško, 29. Dentinho, 28. Steinwandter, 39. Petík - 5. Tužinský, 7. Oliveira, 8. Silva, 32. Konder. ŽK: Silva, Čief, Tužinský. Divákov: 650. Rozhodovali: Matula, Badura.

Lučenec: Oberman, Klema, Mikuš - Serbin, Fehérvári, Steinwandter, Luciano, Petík, Ferreira, Greško, Brunovský, Sobral, Lucas, Dentinho.

Ban. Bystrica: Hanakovič, Maliňák - Konder, Vajda, Čief, Dobrota, Soares, Oliveira, Silva, Da Silva, Tužinský.

LUČENEC. Mimel Lučenec odohral v piatok (15. 3.) tretí štvrťfinálový zápas proti Banskej Bystrici. Novohradčanom stačilo vyhrať už iba raz. Kto však čakal jednostranný zápas, ten sa mýlil.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Partia fiľakovských bojovníkov sa rozrastá

Úvod ešte patril Mimelu, ktorý už v 4. min. viedol 3:0 po góloch Ferreiru, Lucasa a Serbina. Hosťujúcemu Tužinskému sa krátko na to podarilo prekonať domáceho brankára a Bystričania viditeľne ožili. V 7. min. Oliveira vsietil kontaktný gól na 3:2. Situáciu zachraňoval domáci Lucas, ale hneď v 8. min. Silva znovu skorigoval na rozdiel jedného gólu. Hostia nechceli predať kožu lacno a už v prvom polčase viackrát hrali power-play. Gól však už do prestávky zásluhou gólmanov Obermana a Hanakoviča aj konštrukcie oboch bránok nepadol.

Obe strany začali druhý polčas opatrnejšie, čakalo sa na ďalší gól. Približne prvých osem minút bolo ticho, no potom sa vrece znovu roztrhlo. V prospech Lučenca sa trafili Greško, Dentinho a Ferreira. Na tri rýchle góly ešte dokázal zareagovať Konder znížením na 7:4, ale to bolo posledné slovo bojovnej Banskej Bystrice. Hostia aj v druhom dejstve skúšali power-play, ktorú však domáci trestali zásahmi do nestráženej brány. Posledné minúty ešte režíroval Mimel, keď na konečných 10:4 upravili Steinwandter, Petík a Greško.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Nepočujúca Lučenčanka plánuje zažiariť na majstrovstvách Európy

Lučenec tak v štvrťfinálovej sérii ani raz nezakopol a spolu s Wild Boys je zatiaľ druhým semifinalistom. Zvyšné dva štvrťfinálové zápasy sa odohrajú v sobotu (16.3.) večer.

Ak sa naplnia papierové predpoklady a favoriti sériu ukončia, semifinálovým súperom Mimelu bude ŠK Makroteam Žilina. Prvý zápas by sa tak mal odohrať už v piatok 22. marca od 19.00 hod. v lučeneckej Arene.

Povedali po zápase: