Radosť v tíme BKM. Lučenec porazil aj Spišskú

Novohradčania prvýkrát v sezóne prekonali stovku.

16. mar 2019 o 21:57 Jozef Mikuš

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – BKM Lučenec 86:104 (26:27, 15:23, 23:27, 22:27)

Spišská Nová Ves: Juríček 31, Rocca a Židzik po 10, Korfanta 9, Presutti 5 (Antoni 14, Belardo 4, Majerčák 3, Dzuga a Krajňák 0)

Lučenec: Agusi 24, Griffin 21, Shelton 17, Jacobs 7, Pipíška 6 (Isby 27, Suja 2, Grenda, Jackuliak a Skvašik 0)

TH: 14/12 – 30/20. Fauly: 28 – 18. Trojky: 8 – 8. Rozhodovali: Tomašovič, Brziak, Kiss.

SPIŠ. N. VES/LUČENEC. Basketbalový tím Lučenca je naďalej na víťaznej vlne. BKM si po víťazstve nad Levicami a Prievidzou zaknihoval ďalší triumf.

V sobotu (16. 3.) na pôde Spišskej Novej Vsi vyhrali basketbalisti na čele s koučom Tiborom Jánym výsledkom 104:86.

Posledný Lučenec teraz na predposlednú Spišskú Novú Ves stráca dva body. Novohradčania odohrajú ďalší zápas v stredu 20. marca v lučeneckej Arene, kde od 18.00 hod. zabojujú proti Žiline.

Povedali po zápase:

Tibor Jány, tréner Lučenca: "Hoci sa to dá nazvať jasným víťazstvom, nedosiahli sme potrebný rozdiel 33 bodov, čo by nám dávalo ešte šancu zúčastniť sa play off. Tento zápas nebol z našej strany mimoriadny, predtým proti Prievidzi a Leviciam sme hrali oveľa lepšie. Možno, že súper hral toľko, čo potreboval, aby si udržal dostatočnú vzdialenosť od "tridsaťtrojky". V našej hre bolo veľa individuality, zbytočne sme strácali loptu, hra bola miestami benevolentná. Na druhej strane, prvýkrát sme v sezóne dosiahli 100 bodov, čo znamená, že naša hra v útoku napriek spomenutým nedostatkom bola dobrá."

Georgios Bitzanis, tréner Spišskej Novej Vsi: "Nehrali sme dobre v obrane. Chýbal nám pre zranenie Florveus, čo bola pre nás citeľná strata. Bolo náročné vyhrať, lebo sme súperovi v útoku priveľa dovolili. Spomeniem aj jedno pozitívum tohto zápasu, Je ním mladý hráč Adam Korfanta, ktorý je budúcnosť basketbalu v Spišskej Novej Vsi. Ak bude naďalej tvrdo pracovať, v budúcej sezóne bude ešte oveľa lepší. Máme istotu play off, ale do ďalších zápasov aj čo zlepšovať."

Adam Korfanta, hráč Spišskej Novej Vsi: "Prvý polčas sme odohrali relatívne dobre, ale v druhom polčase bol súper lepší, rýchlejší vo všetkých činnostiach, my ako keby sme už nevládali. Musíme popracovať najmä na hre v obrane, toto je asi najväčší problém. Prvýkrát som odohral zápas s väčšou porciou minút, dokonca som bol aj v základnej zostave, čo som nečakal. Ďakujem trénerovi za túto šancu a pokúsim sa v ďalších zápasoch ďalej zlepšovať. Najťažšie som to mal pri vyvážaní lopty. Je to úplne iný tlak od súperových hráčov ako v juniorskej lige." (zdroj: basketliga.com)

TABUĽKA

1.BK Inter Bratislava 28 24 4 2371:1865(+506) 52

2.BK Levickí Patrioti 29 20 9 2395:2204(+191) 49

3.Iskra Svit 28 18 10 2334:2221(+113) 46

4.BC Prievidza 28 17 11 2191:2037(+154) 45

5.PP & TV Raj Žilina 28 13 15 2228:2286(-58) 41

6.MBK Rieker Com-Therm Komárno 29 12 17 2326:2329 (-3) 41

7.MBK Handlová 29 11 18 2234:2436(-202) 40

8.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 28 8 20 2285:2527(-242) 36

9.BKM Lučenec 29 5 24 2127:2586(-459) 34

