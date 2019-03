Zlodej z pivnice ukradol lyže aj lyžiarky

Je pravdepodobné, že páchateľ bude chcieť ukradnuté veci predať.

18. mar 2019 o 16:42 Marcela Ballová

REVÚCA. Zlodej si zobral na mušku lyžiarky a lyže. Vlámal sa do pivnice bytovky a poškodeným spôsobil škodu za približne 2 300 eur. Polícia nevylučuje, že ukradnuté veci bude chcieť predať.

„Doposiaľ neznámy páchateľ sa vlámal do pivnice bytového domu na ulici Vladimíra Clementisa v Revúcej v dobe od 11. marca do 14. marca. Odtiaľ ukradol dva páry lyžiarok značky Scarpa, čierno – zelenej a oranžovo – zelenej farby aj dva páry lyží značky Atomic, červeno – bordovej farby a značky Hagen, zeleno – bielej farby, vrátane viazania,“ informovala Mária Faltániová, krajská policajná hovorkyňa s tým, že vyšetrovateľ v Revúcej už začal trestné stíhanie vo veci zločinu krádeže a prečinu porušovania domovej slobody.

Polícia sa obracia na ľudí s pomocou pri vyšetrovaní krádeže, keďže je pravdepodobné, že zlodej bude chcieť kradnuté veci predať.

„V prípade, ak vám niekto ponúkne na predaj lyže a lyžiarky uvedených značiek, ktoré sú na fotografiách, oznámte to polícii. Ak by si ich niekto kúpil a vedel by, že boli kradnuté, dopustil by sa trestného činu,“ podotkla hovorkyňa.

Akékoľvek informácie, ktoré by viedli k vypátraniu ukradnutých vecí a k popisu páchateľa, je možné oznámiť na telefónnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek útvare policajného zboru alebo prostredníctvom facebookovej stránky policajného zboru.