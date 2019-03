Svet v meste prinesie aj debatu o extrémizme

Hlavnými témami tretieho ročníka sú Prečo mladých inšpiruje extrémizmus a Rómska debata. K nim budú uvedené dva dokumentárne filmy Až přijde válka a Švédi z osady.

19. mar 2019 o 8:53 Radovan Vojenčák

Film Švédi z osady. Hlavný hrdina Alex má dve vysoké školy, vystupuje veľmi kultivovane. Druhí dvaja tiež vedia po švédsky i po anglicky, jeden podniká s vlastnou autoopravovňou, druhý pracuje v kancelárii. Všetci pochádzajú zo slovenskej rómskej osady. Ako to, že vo Švédsku to šlo a u nás nie? Na foto zľava: Christofer, Erik a Alex. (Zdroj: Z albumu K. Farkašovej)

LUČENEC. Koncom marca sa do lučeneckého Divadla Boženy Slančíkovej-Timravy vráti už po tretíkrát festival Svet v meste. Márne je lovenie v pamäti, lebo i tak zistíte, že sa u nás nič s tým názvom nedialo. Prvé dva ročníky totiž prebehli pod názvom Jeden svet. Išlo v nich o putovnú odnož rovnomenného bratislavského festivalu, ktorý výber ním uvedených dokumentárnych filmov so silnou sociálnou tematikou posiela aj do regiónov. Tento rok sa rozhodli organizátori lučenskej prehliadky obohatiť program a s ním aj zmeniť názov festivalu, ktorý tým v podstate zažíva svoj reštart.

„V našom regióne to ešte nie je zaužívaná značka, takže sme si dovolili zmenu. Hlavne sme pridali viacero nových prvkov tak sme rozmýšľali či je to stále filmový festival, lebo sa skladá z troch častí. Základná je filmová, následne divadelná a záverečná hudobná časť. Naďalej si vytýčime len dve – tri témy. Tento rok sme si vybrali dve, ktoré chceme rozvíjať nielen filmami, ale aj diskusiami,“ informoval Ján Laco z organizačného tímu festivalu Svet v meste.

Debatovať sa bude o extrémizme a Rómoch

Hlavnými témami tretieho ročníka sú Prečo mladých inšpiruje extrémizmus a Rómska debata. K daným témam budú uvedené dva dokumentárne filmy Až přijde válka a Švédi z osady. Premietania dokumentárnych filmov sa uskutočnia od štvrtka 21. do soboty 23. marca. Podrobný program festivalu aj hostí nájdu záujemcovia na facebookovej stránke festivalu. Vstupné na filmové predstavenia je tak ako aj v predchádzajúcich rokoch dobrovoľné.

V minulých ročníkoch zaostávala kvalita prezentácie filmov za ich obsahom. Premietalo sa na menšie prenosné plátno, čo znižovalo divácky komfort a hlavne silu výpovednej hodnoty predstavovaných dokumentov.

„Budeme mať nový projektor, čo umožní premietanie na veľké plátno, ktoré je tam ešte z čias, keď v divadle fungovalo kino. Projektor sa umiestni hore do premietacej kabíny, čomu sa veľmi teším. Dojem a zážitok z filmov to určite zosilní,“ vyjadril sa organizátor.