Ružiná príde o vodu aj ryby

Pavel Drugda: Možno očakávať lokálne klimatické zmeny.

20. mar 2019 o 14:50 Marcela Ballová

Vo vodách Ružinej plávajú ryby úctyhodných rozmerov. Budú ich musieť vyloviť a premiestniť do iných revírov.(Zdroj: Villa Monica)

RUŽINÁ. Betónové a kovové konštrukcie, vrátane ďalších prvkov najväčšej priehrady v Novohrade, sú v zlom stave. Vodohospodári plánujú rekonštrukciu, počas ktorej musí byť vodná nádrž úplne vypustená. Po štyridsiatich piatich rokoch tak odhalí svoje dno.

V tejto súvislosti sa pripravuje historický výlov rýb. Kapitálne úlovky z jej vôd, ktorými sa rybári pýšia, to potvrdzujú.

Sezóny bez rybárov a rekreantov

Správa o tom, že obľúbený revír príde o vodu aj ryby, rekreantov a rybárov neteší. Obavy majú aj starostovia dedín, ležiacich pri priehrade. Rozhodnutie vodohospodárov však rešpektujú.

„Určite by nás viac potešilo spustenie hladiny na minimum, ale zrejme by to nebolo pre nich dostatočným riešením. Musíme sa pripraviť na sezóny bez rybárov a rekreantov,“ vyjadril sa Jozef Líška, starosta Ružinej, ktorý je aj vášnivým rybárom.

Je čo rekonštruovať

Podľa Mariána Bocáka, hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku, potrvajú stavebné práce do konca roka 2020.

„Naplánovaná je oprava betónových a kovových konštrukcií, uzáverov na jednotlivých potrubiach, sfunkčnenie provizórneho hradenia na návodnej strane hrádzového telesa, odstránenie priesakov na kontakte zemného telesa a komunikačnej a odpadovej chodby na jednotlivých dilatačných blokoch,“ konkretizoval hovorca.

Potvrdil tiež, že pre realizáciu tejto akcie je potrebné kompletne vodnú stavbu vypustiť.

Ryby úctyhodných rozmerov

Vo vodách Ružinej sú tony rýb. Tie po výlove vypustia do iných revírov.

„Veľmi ma to mrzí, pretože voda sa vráti, ale ryby, ktoré tu plávajú roky, a niektoré sú skutočne úctyhodných rozmerov, nám už nikto nevráti. Vyše metra dlhé a dvadsať kilogramov vážiace šťuky či kapre, ktorých hmotnosť presahuje tridsať kilogramov, vyše dvojmetrové sumce, to všetko máme v našej nádrži,“ hovorí starosta obce s rovnakým názvom, ako má priehrada.

Podotkol, že v spolupráci s hospodárom Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ), ktorý má Ružinú pod palcom, už plánujú, do ktorých revírov budú ryby umiestnené.