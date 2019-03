Lučenec bojoval, no výhru si odviezla Žilina

Domáci mali vynikajúcu najmä tretiu štvrtinu.

20. mar 2019 o 21:04 Jozef Mikuš

BKM Lučenec – PP & TV Raj Žilina 79:90 (13:27, 23:18, 32:20, 11:25)

Lučenec: Isby 13, Griffin 12, Agusi 11, Shelton 10, Pipíška 5 (Jacobs 25, Jackuliak 3, Skvašik 0).

Žilina: Djordjevič 21, Tot 14, Rožánek 13, Dickson 9, Merešš 8 (Jackson 23, Karalič 2, Podhorský 0).

TH: 19/14 – 17/15. Fauly: 18 – 19. Trojky: 11 – 11. Rozhodovali: Kúkelčík, Lukáč, Karniš.

LUČENEC. Stredajšie (20. 3.) 33. extraligové kolo ponúklo aj zápas medzi Lučencom a Žilinou. Hráči BKM majú úspešný záver sezóny a tak sa čakal napínavý súboj o víťazstvo.

Aktívnejšie začali hostia, na čo domáci stihli včas zareagovať a nedovolili im výrazne bodovo odskočiť. Lučenec ale zlyhával v koncovke a náskok Žiliny sa potom začal zvyšovať. Aj vďaka premeneným trojkám hostia viedli o dvadsať bodov. Karta sa pred polčasom obrátila a Novohradčania začali znižovať rozdiel. Do kabín sa odišlo za stavu 36:45.

Hráči Tibora Jányho nastúpili do druhého polčasu energicky. Náskok sa naďalej znižoval. Značnú zásluhu na tom mal aj Američan Jacobs, ktorý si krásnou sériou trojok ukradol tretiu štvrtinu pre seba a dostal domáci tím do trojbodového vedenia. Lučenec však v záverečnom dejstve poľavil a taktovky sa zhostil tím Ivana Kurillu. Hostia zo Žiliny boli úspešnejší v koncovke aj obrane a zaknihovali si cenné víťazstvo.

V 34. kole bude Lučenec oddychovať. Posledné dva zápasy odohrá pred domácimi fanúšikmi v lučeneckej Arene. Najprv v stredu (27. 3.) o 18.00 hod. privíta Handlovú a sezónu zavŕši v sobotu tiež o 18.00 hod. proti Svitu.

Povedali po zápase:

Tibor Jány, tréner Lučenca: „Vôbec sa to nepodobalo hre, ktorú sme doposiaľ produkovali. Začali sme nekoncentrovane, súper získal postupne až 20-bodové vedenie. Samozrejme, že sme sa snažili znížiť stav, čo sa nám nakoniec aj na malú chvíľku podarilo, keď sme viedli o 3 body. Potom sme už nedokázali skórovať ani z dobrých pozícií. Hrali sme nedisciplinovane. Mali sme byť koncentrovaní, čo sa nám nedarilo. A aj preto súper zvíťazil.“

Ethan Jacobs, hráč Lučenca: „Žilina hrala veľmi dobre. Síce som sa stal najlepším strelcom zápasu, no basketbal je kolektívna hra a keďže sme prehrali, tak sa nemôžem tešiť. Od prvej minúty som veril vo víťazstvo. Dokonca sme viedli o 3 body, no našou zlou obrannou činnosťou sme vedenie udržať nedokázali.“

Ivan Kurilla, tréner Žiliny: "Lučenec dokázal doma poraziť veľké mančafty. Klobúk dole, ako sa na záver sezóny zmobilizoval. Treba povedať, že to bolo aj príchodom Isbyho. Ja chcem poďakovať svojim chalanom. Pripravili sme stratégiu hry, ktorá nám vyšla dokonale. Veci, čo sme si povedali, sme na ihrisku aj naplnili. Práve to ma strašne teší. Veľa sa tu hovorí o kríze, ale my žiadnu nemáme. Sme mladý tím, do každého zápasu ideme bojovať a vyhrať. Toto víťazstvo nás veľmi teší. Mali sme veľké zdravotné problémy. Celý týždeň s nami netrénoval Karalič, to isté bol Oliver predtým. Všetci dnes zabojovali a každý z chalanov si zaslúži veľkú pochvalu za to, ako dokázali splniť veci, ktoré som od nich chcel. Odvážame si z Lučenca nie povinné, ale veľmi cenné víťazstvo."

Traevon Jackson, hráč Žiliny: "Veľmi dobre (povedal po slovensky, pozn. red.). Hrali sme tvrdo, odolali sme tlaku Lučenca a zaznamenali sme dôležitú výhru. Za mojimi bodmi stoja moji spoluhráči. Prihrali mi loptu v správny čas a dôverovali mi, že ju dokážem dostať do koša. Za to im ďakujem. Máme talentovaný tím, tvrdo pracujeme, takže každý jeden z nás môže v zápase nazbierať najviac bodov."

TABUĽKA

1.BK Inter Bratislava 29 25 4 2444:1933(+511) 54

2.BK Levickí Patrioti 30 20 10 2450:2279(+171) 50

3.Iskra Svit 29 18 11 2402:2294(+108) 47

4.BC Prievidza 29 18 11 2266:2092(+174) 47

5.PP & TV Raj Žilina 29 14 15 2318:2365(-47) 43

6.MBK Rieker Com-Therm Komárno 30 13 17 2431:2405(+26) 43

7.MBK Handlová 29 11 18 2234:2436(-202) 40

8.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 29 8 21 2361:2632(-271) 37

9.BKM Lučenec 30 5 25 2206:2676(-470) 35

