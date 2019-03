V Hnúšti otvoria suverénnu triedu, jej ambasádorom bude Suvereno

Po tom, ako gymnáziu v Hnúšti škrtli osemročnú triedu, prišli v meste so zaujímavým nápadom.

21. mar 2019 o 15:03 Marcela Ballová

HNÚŠŤA. Nedávne rozhodnutie rezortu školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré škrtlo triedu osemročného gymnázia v Hnúšti, pobúrilo pedagógov, žiakov, rodičov, dokonca aj tamojšieho primátora, ktorý je absolventom tejto školy. Petícia nepomohla, no tamojší zanietenci sa nevzdali. Hľadali spôsob, ako žiakom umožniť, aby študovali v prostredí, v ktorom by sa so spolužiakmi navzájom motivovali, aby boli najlepšími.

Gymnázium Mateja Hrebendu, ktoré vlani oslávilo 85 výročie vzniku, síce ostane bez spomínanej triedy, no zaujímavá novinka prichádza zo strany Základnej školy J. F. Rimavského v Hnúšti, ktorá s podporou mesta Hnúšťa otvorí „suverénnu“ triedu. Jej ambasádorom sa stane spevák Suvereno.

„Deti si dnes hľadajú vzory. Peťo Sagan, Peťa Vlhová či Kali, to sú aktuálne osobnosti, ktoré by chcela mládež nasledovať. Jedného z nich, konkrétne speváka Suverena, privedieme deťom aj do Hnúšte a stane sa ambasádorom tohto ročníka,“ vyjadril sa Roman Lebeda, primátor Hnúšte a pokračoval: „Teší nás, že prijal našu ponuku a do Hnúšte bude raz za pár týždňov chodiť k študentom bez nároku na honorár.“

Primátora Hnúšte Romana Lebedu teší, že Suvereno prijal ponuku a do Hnúšte bude raz za pár týždňov chodiť medzi školákov bez nároku na honorár. (zdroj: Marcela Ballová)

Lukáš Lacko, alias Suvereno, sa ponuke primátora Hnúšte a riaditeľky spomínanej základnej školy potešil.

„Byť ambasádorom šikovných detí, pre ktoré úrady nechceli vytvoriť elitný ročník, je pre mňa veľkou výzvou. Okrem hudby sa venujem aj motivačným aktivitám, zdravému životnému štýlu a pozitívnemu prístupu k životu. Toto všetkom budem chcieť týmto mladým ľuďom odovzdať. Teším sa na stretnutie s deckami, ktoré sa budem snažiť motivovať, aby z nich mohli vyrásť tí najlepší študenti a hodnotní ľudia. V pláne sú pravidelné besedy a privediem aj zaujímavým hostí,“ povedal Lukáš Lacko, alias Suvereno.

Riaditeľka školy Barbora Földiová nápad s ambasádorom víta.

„Okrem rozšírenej výučby cudzieho jazyka bude mať táto trieda aj svojho ambasádora. Sme radi, že na pôde školy budeme môcť stretávať úspešného speváka. Veríme, že týchto študentov pripravíme na štúdium na stredných školách kvalitne a zaujímavou formou a že sa do tohto ročníka prihlásia najlepší školáci zo širokého okolia.“