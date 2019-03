V Tomášovciach prebieha veľká rekonštrukcia, majú aj ďalšie plány

Tomášovská samospráva aj ďalšie tamojšie inštitúcie aktuálne sídlia v náhradných priestoroch. Budova obecného úradu sa rekonštruuje. V dedine majú aj ďalšie plány.

22. mar 2019 o 17:08 Radovan Vojenčák

TOMÁŠOVCE. Tomášovská samospráva aktuálne sídli v náhradných priestoroch a spolu s ňou aj obecná knižnica, denné centrum pre seniorov, posilňovňa i stolnotenisový klub. Budova obecného úradu sa totiž rekonštruuje. V dedine majú naplánované ďalšie investičné akcie.

„Momentálne úradujeme v budove na Školskej ulici, ktorú máme prenajatú od Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi v Tomášovciach”, potvrdil Ján Mičuda, starosta Tomášoviec.

Na prvý pokus to nevyšlo

Potrebu opravy budovy obecného úradu pociťovali v Tomášovciach už dlhšie. Napokon, stavať ju začali v roku 1959 a dokončili takmer po desiatich rokoch. Odvtedy až do aktuálnej rekonštrukcie slúžila bez väčších opráv.

Prvú žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na projekt s názvom Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Tomášovce podala samospráva na Environmentálny fond ešte v roku 2014. Keďže nebola schválená, projekt prepracovali a v roku 2016 sa zapojili do výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia so zameraním na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

