Psíky potrebujú pomoc, útulok dlhuje za veterinárne ošetrenia

Bea Jagošová: Ľudia majú väčší záujem umiestniť zviera do útulku než o adopciu.

25. mar 2019 o 12:46 Marcela Ballová

FIĽAKOVO. Psíky vo fiľakovskom útulku potrebujú pomoc. Občianske združenie Šťastné labky totiž nemá od novembra minulého roka uhradené faktúry za veterinárnu starostlivosť. Náklady na ňu často zvyšujú operácie a liečba opustených chlpatých najdúchov. Výnimkou nie sú prípady, ktoré útulok vyjdú na stovky eur.

Prípady sú rôzne

V útulku je aktuálne 65 psíkov, teda kapacita je plná. Desať je v dočasnej opatere.

„Prijímame ich nielen z Lučeneckého, ale aj Rimavskosobotského okresu. Mesačne k nám príde 10 – 15 psíkov,“ ozrejmila Bea Jagošová, predsedníčka spomínaného občianskeho združenia, ktoré má momentálne uzatvorenú zmluvu s 10 až 15 samosprávami. „Zvieratá sú buď jednorazovo odchytávané, alebo prichádzajú z karanténnych staníc,“ podotkla.

Každému novému prírastku do útulku sa dostane veterinárna starostlivosť. Psy treba odčerviť, odblšiť, zaočkovať, vykastrovať, začipovať. Niektoré prichádzajú zranené a potrebujú operáciu, u chorých je nasadená antibiotická liečba.

To všetko nie je pre útulok lacnou záležitosťou. „Mesačne nás veterinárna starostlivosť vyjde na približne 3-tisíc eur. Keď k tomu prirátame ostatné náklady, nutné na chod útulku a zabezpečenie potrieb psíkov, tak sú to dovedna aj štyri tisícky,“ spresnila Jagošová. V tejto súvislosti spomenula prípad fenky dobermana, ktorá trpela neurologickým ochorením.

„Keď k nám prišla, stále chodila dookola a narážala do predmetov. Špeciálne vyšetrenie na klinike v Bratislave potvrdilo nádor na mozgu. Operovali ju, bolo potrebné nasadiť ďalšiu liečbu. Stálo nás to vyše tisíc eur.“

Odkázaní na pomoc

V útulku sa ročne premelie okolo šesťsto psov. Predsedníčka OZ Šťastné labky pripomenula, že väčší záujem je o umiestnenie zvieraťa v útulku ako o jeho adopciu, za ktorú majú stanovený poplatok 35 eur.

„Keby sme od ľudí pýtali sumu, ktorú sme do psíka investovali, tak by o neho nemali záujem.“

Nájdu sa dobrodinci, ktorí chcú útulku pomôcť. Skôr však materiálne.

„Nosia granuly pre psíkov, čo je, samozrejme, skvelé. No teraz skôr potrebujeme finančnú pomoc, aby sme si mohli uhradiť svoje záväzky voči veterinárom. Veď len základne ošetrenie psíka vyjde do 70 eur. No ako som už spomenula, sú tu aj špeciálne prípady. Aktuálne máme už dva týždne na klinike v Brne mladú fenku vlčiaka. Mala starú, neliečenú zlomeninu chrbtice. Vyhodili ju z auta a pravdepodobne ju neskôr zrazilo auto. Zadné nohy ťahala za sebou. Veterinári rozhodli, že ju už nebudú operovať. Čaká ju náročná rehabilitácia.“ priblížila Jagošová s tým, že psíkovi plánujú kúpiť špeciálnu pomôcku na uľahčenie pohybu. Stojí približne 150 libier.

Emily, ako sa spomínaná fenka volá, zďaleka nie je jedinou z fiľakovského útulku, ktorá potrebuje odbornú pomoc. Kadli tiež zrazilo auto. Na ľavú labku nedostupuje, pretože ju má zlomenú. Na jej operáciu si v útulku budú musieť pripraviť ďalších zhruba 300 eur. Predtým už stihla podstúpiť operáciu močového mechúra za 100 eur.

Sibírsky husky, nájdený na ulici, nevidí. „Očné vyšetrenia Sunny vyšli na 150 eur, pričom lieky na mesiac stoja 30 eur,“ spresnila predsedníčka OZ.

Ani deväťročný labrador Obi na tom nie je najlepšie. Mal vysoký vnútroočný tlak, bola potrebná operácia. Z kasy útulku vytiahla stovku. Psík stále užíva lieky.

V útulku si cenia akúkoľvek pomoc. Momentálne im však najviac chýbajú peniaze. „Určite by nám veľmi pomohlo darovanie dvoch percent z daní. Čo i len jedno euro od dobrodincov, pravidelne mesačne, má pre psíkov veľkú cenu.“ zakončila Jagošová.