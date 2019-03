V Lučenci uvedú kontroverzné filmy

Ozveny filmového festivalu Febiofest začínajú už dnes.

26. mar 2019 o 7:31 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Dva filmové kluby v Lučenci, Filmový klub Európa pri Kine Apollo a Filmový klub Priestor, budú tento rok po prvý krát miestom, kde prebehnú festivalové ozveny, ktoré tentokrát reprezentuje slogan Best of MFFK Febiofest. Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest zavíta tento rok až do rekordných 15 slovenských miest a 17 filmových klubov.

26. marca prebehne vo Filmovom klube Priestor a v dňoch 27.-28. marca vo Filmovom klube Európa v Kine Apollo, v ktorých sa diváci môžu tešiť na dlho očakávaný nový slovenský film Punk je hned!, ktorý je otváracím filmom celého festivalu, ďalej na hit európskych kín Oni a Silvio od režiséra filmov Mladosť a Veľká nádhera Paola Sorrentina a predovšetkým na najúspešnejší film v poľskej histórii Klérus, ktorý vzbudil nesmierny ohlas pre kontroverznú kritiku katolíckej cirkvi. Práve tento film bude v kinách uvedený exkluzívne iba v rámci nášho festivalu.

„Tento rok v regiónoch neuvádzame širší výber filmov z festivalu, ale sústredili sme sa na jeho najzaujímavejšie tituly. Vďaka tomu zasiahneme viac miest na Slovensku a pre vybrané filmy umožníme získať čo najširšie publikum“, vysvetlil umelecký riaditeľ MFFK Febiofest Přemysl Martinek.

Filmový klub Priestor už dnes (26. marca) o 19:00 hod. odpremieta film Punk je hned! ktorý si MFFK Febiofest 2019 vybral tento rok za otvárací film slovensko-českú snímku Punk je hned! debutujúceho režiséra Juraja Šlauku. Film, inšpirovaný detailne odpozorovaným životom pankáčov prebývajúcich na periférii, putuje ako jeden z troch top filmov Febiofestu aj do regiónov.

Rozpráva príbeh 30-ročného drogovo závislého Kvička, ktorý žije v rozpadajúcom sa podnájme so svojou družkou a s dvojročným synom. Jeho impulzívne správanie mení jeho život na voľný pád.Najnavštevovanejší filmový hit v dejinách poľskej kinematografie, ktorý si už pozrelo 5 miliónov Poliakov, film Klérus, putuje do regiónov v exkluzívnom uvedení. Na Slovensku ho môžu vidieť diváci iba počas Febiofestu v Bratislave a regiónoch, inak sa do našich kín nedostane.

Kino Apollo uvedie v stredu 27. marca o 19:00 hod. hedonistický portrét bývalého talianskeho premiéra Silvia Berlusconiho Oni a Silvio predstavil vlani na festivale v Cannes držiteľ Oscara, Talian Paolo Sorrentino, ktorého preslávili filmy ako Mladosť alebo Veľká nádhera. Aká je najväčšia ľudská túžba? Láska? Peniaze? Sex? Neobmedzená moc? A je možné to všetko dosiahnuť a nestratiť pri tom vlastnú tvár? Sorrentinov dvorný herec Toni Servillo stvárňuje v tejto veľkolepej provokatívnej komediálnej dráme notoricky známeho miliardára, strojcu škandálov, mediálneho magnáta a dlhoročného kontroverzného talianskeho premiéra.

FilmWojteka Smarzowského, štvornásobného víťaza poľských filmových cien, vyvolal v jeho rodnej krajine, kde sa ku katolíckej cirkvi hlási viac ako 90 percent obyvateľov, nevídanú kontroverziu. Otvorene totiž zobrazuje, hoci na fiktívnych filmových príbehoch troch kňazov, skutočné praktiky a hriechy duchovných katolíckej cirkvi – vrátane pedofílie, smilstva, alkoholizmu či korupcie. Hneď po uvedení do kín sa stal najväčším hitom posledných rokov, trhol rekordy návštevnosti, keď ho za prvé dni videlo 2 a pol milióna Poliakov.