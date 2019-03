Mesto chce vo svojich lesoch vyťažiť sedemtisíc kubíkov dreva

Predpokladá sa, že za naplánovaný objem ťažby by malo mesto získať okolo 200- až 300-tisíc eur.

27. mar 2019 o 12:44 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. Dovedna 7 000 kubických metrov drevnej hmoty plánuje v aktuálnom roku vyťažiť vo svojich lesoch samospráva Rimavskej Soboty.

Ide o zvýšenie ťažby v porovnaní s vlaňajškom, keď sa vyťažilo 4 077 kubických metrov dreva, za čo mesto zinkasovalo necelých 293-tisíc eur. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva o tom informoval odborný lesný hospodár Zdeno Hronec.

"Plánovaná ťažba na tento rok bude predmetom verejnej obchodnej súťaže a bude zahŕňať obnovnú, úmyselnú, výchovnú aj náhodnú ťažbu. Samovýroba dreva bude riešená individuálne podľa schváleného cenníka v obmedzenom rozsahu," konkretizoval Hronec. Doplnil, že je plánovaná i obnova lesa umelou sadbou na desiatich hektároch a prirodzená obnova na 12 hektároch.

Podľa lesného hospodára vlani samospráva ťažila predovšetkým dubové drevo, tohto roku by to mali byť menej cenné dreviny. Predpokladá, že za naplánovaný objem ťažby by malo mesto získať sumu okolo 200- až 300-tisíc eur.

Ako pokračoval, počas roka 2018 v spolupráci s Policajným zborom SR riešili aj dve krádeže dreva v lokalite Malá hôrka. "Šlo spolu o 121 kubických metrov. Škoda za drevnú hmotu bola vyčíslená na úrovni necelých 6 700 eur," konkretizoval Hronec.