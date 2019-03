Lučenec podľahol Handlovej

BKM v predposlednom kole základnej časti neuspel.

27. mar 2019 o 21:07 Jozef Mikuš

BKM Lučenec – MBK Handlová 78:83 (19:17, 18:20, 19:23, 22:23)

Lučenec: Isby 28, Shelton 24, Agusi 19, Pipiška 3, Jacobs 2 (Griffin 2, Jackuliak a Skvašik 0).

Handlová: Tresač 22, Petráš 16, Skouen 12, Hoferica 9, Ross-Miller 8 (Halada 12, Malidžan 4, Dolník, Huljak a Stehlík 0).

TH: 24/17 – 26/22. Fauly: 25 – 24. Trojky: 7 – 5. Rozhodovali: Šarišský, Doušek, Kiss.

LUČENEC. Stredajší večer (27. 3.) priniesol predposledné kolo základnej časti basketbalovej extraligy. Hralo sa aj v Lučenci, kde domáci BKM privítal Handlovú.

Zápas sa rozbiehal pomalšie. Obe mužstvá sa držali pri sebe, ani jeden z tímov sa nedokázal výraznejšie bodovo odlepiť. Cez polčas na tabuli svietilo skóre 37:37.

Po prestávke sa obraz hry nezmenil. Handlová nastupovala do poslednej štvrtiny so štvorbodovým náskokom. Ten bol približne päť minút pred koncom už vyše desaťbodový.

Lučenčania ešte na záver zabojovali, no nedarilo sa im v koncovke. Handlová si náskok ustrážila a vyhrala.

BKM Lučenec má pred sebou posledný zápas. So sezónou sa rozlúči duelom proti Svitu v sobotu 30. marca od 18.00 hod. v športovej hale Arena.

Povedali po zápase:

Tibor Jány, tréner Lučenca: "Prvý polčas bol vyrovnaný. Opticky sa mi zdalo, že súper mal hru viac pod kontrolou. Bolo vidieť, že hral disciplinovanejšie. Naše voľné situácie možno nebolo treba riešiť streľbou z veľkej vzdialenosti. Bolo to na našej strane nerozhodné. Mali sme byť dominantní v kombinácii, no nestalo sa tak. Handlová hrala neustále to, na čom boli hráči s trénerom dohodnutí. Hrala omnoho viac organizovane ako my. Súper si budoval náskok. V závere zápasu sme síce znižovali, ale márne."

DeAngelo Isby, hráč Lučenca: "Nie som so svojou hrou spokojný. Nehral som dobre a mám ešte čo zlepšovať. Bodmi som síce spoluhráčom pomohol, no na Handlovú to dnes nestačilo. Tímovo sme našich vďačných divákov nepresvedčili o tom, že chceme vyhrať. Musíme ešte pridať v nasadení, vo výkonoch a zlepšovať sa."

Peter Torda, asistent trénera Handlovej: "Potrebovali sme to víťazstvo, aby sme ostali v hre o šieste miesto. Vedeli sme, že to bude náročný zápas. Domáci sa posilnili, my sme stratili hráča do rotácie. Chalani zabojovali, presne dodržali veci, ktoré sme si povedali. Isby bodoval, Shelton dal to, čo má. Ubránili sme však Agusiho a eliminovali sme Griffina, ktorého body chýbali. Sme radi. V sobotu ideme bojovať ďalej."

Lukáš Hoferica, hráč Handlovej: "Prišli sme sem s jediným cieľom - vyhrať. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas. Na to sme sa pripravili. Trošku sme vypustili záver, kde sme viedli o 14 bodov, ale výhra je u nás a to sa cení. Teraz sa pripravujeme na Komárno, ktoré chceme doma zdolať."

TABUĽKA

1.BK Inter Bratislava 31 27 4 2615:2070(+545) 58

2.BK Levickí Patrioti 32 22 10 2633:2438(+195) 54

3.BC Prievidza 31 19 12 2425:2252(+173) 50

4.Iskra Svit 31 19 12 2556:2463(+93) 50

5.PP & TV Raj Žilina 31 15 16 2492:2549(-57) 46

6.MBK Rieker Com-Therm Komárno 31 13 18 2531:2514(+17) 44

7.MBK Handlová 31 12 19 2391:2592(-201) 43

8.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 31 8 23 2528:2818(-290) 39

9.BKM Lučenec 31 5 26 2284:2759(-475) 36

