Kauza výmeny chránenej lokality za pozemky v Šiatorskej Bukovinke pokračuje

Združenie VLK si dalo vyhotoviť súdnoznalecký posudok na oba lesy a rozdiel medzi pôvodným posudkom a terajším predstavuje vyše milióna eur.

28. mar 2019 o 19:30 SITA

BRATISLAVA, ŠIATORSKÁ BUKOVINKA. Boj o Pečniansky les na pravom brehu Dunaja v Bratislave opäť pokračuje na Okresnom súde Bratislava II.

Ako dnes na brífingu informoval predseda Kresťanskodemokratického hnutia Alojz Hlina, tieto „zelené pľúca Bratislavy“ podvodne získala skupina ľudí ukrývajúcich sa za občianskym združením Človek a strom.

Pozemky Pečnianskeho lesa, ktorý patril štátnym Lesom SR, získalo výmenou za iné lesné pozemky pri Šiatorskej Bukovinke (okr. Lučenec) za 0,07 eura za meter štvorcový, čo je podľa Hlinu asi tak cena jedného rožka. Cena takýchto pozemkov v centre mesta je podľa neho mnohonásobne vyššia.

„Drzosť, apetít a arogancia podvodníkov je obrovská, keď si dokážu urobiť zálusk na 24 hektárov lesa presne oproti parlamentu, aby poslancom a celému Slovensku ukázali, čoho sú schopní,“ vyhlásil Hlina.

Vyše miliónový rozdiel medzi posudkami

Juraj Lukáč z Lesoochranárskeho združenia VLK vysvetlil, že Človek a strom získali Pečniansky les výmenou za „bezvýznamný les“ v Šiatorskej Bukovinke.

VLK si dal vyhotovoiť nový súdnoznalecký posudok na oba lesy a rozdiel medzi pôvodným posudkom a terajším predstavuje vyše milióna eur.

„O tieto peniaze chcú ľudia, ktorí stoja za združením Človek a strom, pripraviť štát, teda nás všetkých. Preto sa do tohto problému zahryzlo aj naše lesoochranárske zoskupenie,“ vyhlásil Lukáč.

Za združením Človek a strom stoja podľa Lukáča „veľkí“ developeri, no nechcel ich menovať.

„Sú to developeri, ktorí chcú tento les jednoznačne kúpiť, no nechcú tam pestovať stromy ani chovať veveričky, ale chcú ho premeniť na stavebný pozemok,“ zdôraznil. Podľa Hlinu zatiaľ nie je presne jasné, kto v súčasnosti formálne zastupuje Človeka a strom.



Lukáč tiež informoval, že VLK sa rozhodol vstúpiť do súdneho konania ako žalujúci v druhom rade. Človek a strom je však proti účasti VLK-a a žiada jeho vylúčenie z tohto konania.

„Je zaujímavé, že jeden strom chce bojovať proti lesoochranárskemu zoskupeniu, ktoré má tisíce stromov,“ uviedol. Dodal, že ďalšie pojednávanie bude 17. apríla.

Lučenecký kataster výmenu odmietol zapísať

Okresný súd Bratislava II pôvodne v novembri 2015 potvrdil platnosť zmluvy o výmene pozemkov pod Pečnianskym lesom za pozemky v Šiatorskej Bukovinke medzi štátnym podnikom Lesy SR a občianskym združením Človek a strom.

Združenie o zámenu 24 hektárov lesa požiadalo v roku 2008 s cieľom vytvoriť na mieste relaxačnú zónu. Niekdajšie vedenie ministerstva pôdohospodárstva výmenu odobrilo, avšak ďalšie vedenie rezortu pod vedením Zsolta Simona súhlas odvolalo.

Lesy SR tiež v rámci žaloby o určenie neplatnosti právneho úkonu argumentujú, že keďže je hodnota pozemkov lesa neúmerne vyššia ako hodnota pozemkov ponúknutých na výmenu, bol porušený zákon o lesoch. Výmenu pozemkov pôvodne odmietol zapísať aj lučenecký kataster, súdy však jeho rozhodnutie zrušili.



Pečniansky les je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy. Chránený areál členia na tri zóny so 4., 3. a 2. stupňom ochrany. Územie súčasne chráni cenné zdroje pitnej vody pre Bratislavu.