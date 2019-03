Začali sa piate priame voľby prezidenta Slovenskej republiky

Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 hod.

30. mar 2019 o 7:15 SITA

LUČENEC, V. KRTÍŠ, R. SOBOTA, POLTÁR. Piate priame voľby prezidenta Slovenskej republiky sa začali o 7:00. Približne 4,43 milióna voličov si v nich dnes až do 22:00 môže na najbližších päť rokov vybrať hlavu štátu.

Prvú príležitosť v živote využiť voličské právo má dnes približne 2-tisíc občanov Slovenska. Ide o voličov, ktorí dosiahli 18 rokov medzi prvým a druhým kolom volieb.

V druhom kole volieb prezidenta sa hlasuje v 5 940 volebných miestnostiach. Zákonnú možnosť začať hlasovanie skôr využili opäť v obci Lúčka v Sabinovskom okrese, kde sa volebné miestnosti otvorili o hodinu skôr, teda o 6:00. Aj v obciach, kde sa starosta rozhodne otvoriť volebné miestnosti skôr, sa musí hlasovať do 22:00.

Podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ak to miestne podmienky vyžadujú, môže starosta určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, najviac však o dve hodiny.

Definitívne výsledky budú známe v nedeľu

Po skončení hlasovania zverejní Štatistický úrad SR priebežné výsledky na tradičnej webstránke http://volbysr.sk. Definitívne výsledky publikuje na spomínanej webstránke ihneď po ich schválení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán (štátna volebná komisia) v nedeľu 31. marca.



Voliči sa rozhodujú medzi dvoma najsilnejšími kandidátmi z prvého kola - Zuzanou Čaputovou a Marošom Šefčovičom. Víťaz sa stane prezidentom inaugurovaním 15. júna. Nahradí tak prezidenta Andreja Kisku, ktorý sa po druhý raz neuchádza o mandát prezidenta. V druhom kole volieb je za prezidenta zvolený ten kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov zúčastnených voličov.



Hlasovať za svojho favorita treba zakrúžkovaním poradového čísla pred jeho menom. Vyznačiť treba iba jedného kandidáta. Hlasovací lístok so zakrúžkovanými poradovými číslami viacerých kandidátov nebude platných.

Pozor na pokutu

Ak volič nesprávnym spôsobom upraví hlasovací lístok, je povinný ho vložiť do zapečatenej schránky na nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky, inak sa dopustí priestupku, za ktorý je pokuta 33 eur, upozorňuje na to ministerstvo vnútra.



Voliť môže každý občan SR, ktorý najneskôr dnes dosiahne minimálne 18 rokov a zdržiava sa na území Slovenska. Zo zahraničia sa hlasovať poštou o budúcom prezidentovi nedá.

Voliť pritom môžu občania s trvalým pobytom, ako aj občania bez trvalého pobytu na Slovensku, ak vo volebnej miestnosti predložia platný pas. Voliči s trvalým pobytom na Slovensku môžu využiť možnosť hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku, potrebovali si však na to vopred vybaviť hlasovací preukaz.

Podľa zákona prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Volebná linka je v prevádzke

Až do skončenia hlasovania odpovedia voličom na prípadné otázky pracovníci ministerstva vnútra na tradičnej volebnej telefonickej infolinke. Volať sa dá na bratislavské telefónne čísla 02/ 4859 2317, 02/ 4859 2312. Volebná infolinka je určená výhradne pre voličov a neposkytujú na nej informácie právnickým osobám, médiám, politickým subjektom či obciam.



Pokojný priebeh volieb, ochranu volebných miestností a sídiel volebných komisií zabezpečuje polícia. Polícia vyzýva verejnosť, aby akékoľvek poznatky o možnom narušení volieb okamžite oznámili na najbližšie policajné oddelenie alebo na bezplatné číslo 158.



Až do zatvorenia volebných miestností platí informačné moratórium. Začalo platiť vo štvrtok 28. marca a trvá až do skončenia hlasovania. Počas moratória je zakázané zverejňovať informácie o kandidátoch na prezidenta v ich prospech alebo neprospech. V súvislosti s tým ministerstvo vnútra upozorňuje, že ak „bude potrebné voľby v niektorom z okrskov predĺžiť, bude moratórium platiť až do uzavretia poslednej volebnej miestnosti“.



Prvá priama voľba prezidenta sa konala v máji 1999 a občania si v nej zvolili Rudolfa Schustera. V druhej v apríli 2004 a tretej v apríli 2009 vyhral Ivan Gašparovič. Štvrtým občanmi zvoleným prezidentom sa v marci 2014 stal Andrej Kiska. Jeho päťročné funkčné obdobie sa končí na poludnie 15. júna tohto roka, keď inaugurujú nového prezidenta.