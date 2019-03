Zažila všetkých prezidentov, počnúc Masarykom, babička z Lehôtky tvrdí, že dnes je mladým lepšie

Zuzana Kanátová z Lehôtky napriek veku neobsedí a srší optimizmom.

30. mar 2019 o 9:39 Marcela Ballová

Kompletné výsledky prezidentských volieb 2019 nájdete na volby.sme.sk

LEHÔTKA. Aj napriek požehnanému veku sa zvŕta jedna radosť. Prišla jar, roboty má vyše hlavy. Čo na tom, že má deväťdesiatsedem rokov.

Starká Zuzka Kanátová z Lehôtky neobsedí. Vie, že je dnes volebný deň, no tvrdí, že už nepolitikárči. „Regionálne noviny si rada prečítam, ale tá veľká politika mi je už vzdialená,“ hovorí optimizmom sršiaca babička.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Minúta po minúte: Slovensko volí prezidenta, v Medzanoch majú po incidente kovovú urnu

Zažila všetkých štátnikov, ktorí po rozpade Rakúsko – Uhorska zasadli do prezidentského kresla. Počnúc Masarykom až po aktuálneho. „Mne boli všetci dobrí," tvrdí s úsmevom dôchodkyňa.

Prečítajte si tiež: Pekné počasie by volebnú účasť v Klenovci nemalo ovplyvniť, tvrdí Múka

Mnohé udalosti sa jej už z pamäti vytratili, no s istotou tvrdí, že terajší mladí sa majú oveľa lepšie. Detstvo aj mladosť čipernej dôchodkyne boli poznačené tvrdou prácou.

„Keď som mala sedem rokov otec odišiel za prácou do Kanady. Viac som ho nevidela. Mala som dve sestry, no keď sme chceli, aby bolo doma čo do hrnca a aj sa pekne obliekať, veruže sme sa museli chopiť roboty. Chodievali sme na strnisko husi pásť,“ spomína starká Zuzka a v pamäti sa jej vynoria dni, poznačené lopotou u gazdu na Fiľakovskej ceste v Lučenci.

„Bolo to za Československej republiky. Chodievali sme k nemu lámať kukuricu aj zemiaky vyberať. Každá korunka bola dobrá. Veď tí, ktorí odišli za hranice za prácou, nechali doma dlžobu, ktorú bolo treba splatiť. Na cestu si požičali a nie všetci sa vo svete uchytili a posielali domov peniaze.“

Prečítajte si tiež: Gazdovstvo šikovného Trebeľovčana sa zmestí na kuchynský stôl

Tvrdí, že najlepší život mala, keď sa vydala do Lupoče. „Prežila som tam 16 rokov. Muža som mala šikovného, čoho sa chytil, to porobil. Aj kravka v maštali pribudla, v chlieve prasiatko. Dobré časy to boli,“ prehodí starká a rukou ukáže na staré fotografie.

„To už ani pravda nie je. Čas rýchlo beží. Mamička mi skoro umrela, muža som tiež pochovala, ani syn už nežije,“ dodá smutne. No vzápätí sa jej tvár opäť rozjasní úsmevom. Vyratúva, čo všetko treba porobiť. Keď treba, chopí sa metly aj hrablí. Zvŕta sa nielen doma a na dvore, ale aj mimo neho. „Veď kto by kvety popolieval a šúštie pohrabal, však?,“ obrátila sa na Zuzku s úsmevom jej nevesta a dodala: „Studňa je planá, nemôže vodu nosiť, to je chyba.“

Voľby hlavy štátu sprevádza pekné počasie. A babička z Lehôtky, ktorá v septembri oslávi 98. narodeniny, má plné ruky práce. Verí, že Slováci si dobre zvolia.