BKM sa so sezónou rozlúčil víťazstvom

Novohradčania v poslednom kole základnej časti porazili Svit.

30. mar 2019 o 21:56 Jozef Mikuš

BKM Lučenec – Iskra Svit 82:78 (20:19, 14:21, 18:11, 30:27)

Lučenec: Shelton 27, Agusi 12, Pipíška 8, Skvašik 5, Jacobs 0 (Isby 23, Griffin 7, Jackuliak 0).

Svit: Washburn 18, Guillory 14, Avramovič a Baldovský po 13, D. Davis 12 (Galata 5, Kuntič 3, Vučičevič 0).

TH: 20/12 – 11/8. Fauly: 16 – 18. Trojky: 10 – 8. Rozhodovali: Fuska, Lamoš, Uhrin.

LUČENEC. Sladkú príchuť víťazstva malo posledné kolo základnej časti basketbalovej extraligy pre basketbalový tím Lučenca.

Mužstvo vedené trénerom Tiborom Jánym pod lučeneckými košmi privítalo Iskru Svit. Sily si tak zmeral posledný tím so štvrtým.

Novohradčania aj v tomto prípade roztrhali papierové predpoklady a s výnimkou druhého dejstva vyhrali prvú, tretiu a aj štvrtú štvrtinu.

BKM napriek neúspešnému ročníku, v ktorom prehral 26 z 32 stretnutí, doprial fanúšikom radosť z výhry v poslednom zápase sezóny.

Povedali po zápase:

Tibor Jány, tréner Lučenca: „Vždy je dobré, keď sa sezóna skončí s víťazstvom, aj napriek tomu, že sme dopadli tak, ako sme dopadli. Ukázala sa morálna vôľa a charakter mojich hráčov, aj napriek tomu, že za tieto predchádzajúce dni to bolo s motiváciou náročné. Posledné zápasy sme sa lúčili so súťažou, niektorí hráči poslednýkrát. Zápas sme zvládli lepšie. Boli sme taktickejší a mali sme viac energie v obrane. Svit sa v závere snažil spraviť nečakaný zvrat, ale ukázalo sa, že táto cesta nebola správna. Jediná cesta, ktorú sme mali my, nás doviedla k vytúženému víťazstvu.“

Duke Shelton, hráč Lučenca: „Mal som počas priebehu zápasu strach, že stretnutie prehráme. Tesne pred koncom sme priebeh spoločnými silami otočili. Som veľmi rád a šťastný, že sa nám to podarilo.“

Michal Madzin, tréner Svitu: "Už pred zápasom sme vedeli, že to v Lučenci bude ťažké a to sa napokon aj potvrdilo. Nedokázali sme so súperom udržať krok, dával nám jednoduché koše. Sú to silné stránky nášho súpera. Mrzí ma prehra, ale máme týždeň na to, aby sme sa pripravili na play off.“

Chris Washburn, hráč Svitu: „Veľmi dobre sme vedeli, že Lučenčania hrajú posledný zápas v sezóne a budú bojovať o víťazstvo. Prišli sme zvíťaziť, no žiaľ, súper bol lepší.“

TABUĽKA

1.BK Inter Bratislava 32 28 4 2706:2139(+567) 60

2.BK Levickí Patrioti 32 22 10 2633:2438(+195) 54

3.BC Prievidza 32 19 13 2504:2339(+165) 51

4.Iskra Svit 32 19 13 2634:2545(+89) 51

5.PP & TV Raj Žilina 32 15 17 2561:2640(-79) 47

6.MBK Rieker Com-Therm Komárno 32 13 19 2641:2627(+14) 45

7.MBK Handlová 32 13 19 2504:2702(-198) 45

8.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 32 9 23 2615:2897(-282) 41

9.BKM Lučenec 32 6 26 2366:2837(-471) 38

