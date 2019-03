Ako dopadli prezidentské voľby v Rimavskej Sobote a okolí?

Zuzana Čaputová alebo Maroš Šefčovič? Pozrite si kompletné výsledky prezidentských volieb v Rimavskej Sobote a okolí. Kto získal v obvodoch najviac hlasov?

31. mar 2019 o 4:19 SME.sk

BRATISLAVA. V 2. kole prezidentských volieb zvíťazila kandidátka Zuzana Čaputová so ziskom celkovo 1 056 582 hlasov (58,4 percent). Maroš Šefčovič získal 752 403 hlasov (41,6 percent).

V banskobystrickom kraji sa vo voľbách 2. kola zúčastnilo 193 390 oprávnených voličov, čo predstavuje volebnú účasť 38,18 percent.

Ak by sa voľby konali iba v tomto kraji, voľby by vyhrala Zuzana Čaputová so hlasmi (193 390 percent).

V okrese Rimavská Sobota voľby vyhrala Zuzana Čaputová so ziskom 9 511 hlasov (57,2 percent).

Pozrite si kompletné výsledky 2. kola prezidentských volieb 2019.

Výsledky 1. kola prezidentských volieb

V banskobystrickom kraji sa na voľbách 1. kola prezidentských volieb zúčastnilo 237 457 oprávnených voličov, čo predstavuje volebnú účasť 45,77 percent.

V banskobystrickom kraji získala Zuzana Čaputová 88 556 hlasov (37,6 percent), Maroša Šefčoviča volilo 48 812 občanov (20,7 percent).

Celkovou víťazkou prvého kola sa stala Zuzana Čaputová so ziskom 870 415 hlasov (40,57 percent), do druhého kola obyvatelia Slovenska poslali aj Maroša Šefčoviča, ktorý zaznamenal 400 379 hlasov (18,66 percent).

Ako sa volilo v ostatných banskobystrických obvodoch?

Pozrite si podrobnejšie výsledky prezidentských volieb.

