Mimel Lučenec má na kopačkách mečbal

Futsalisti z Novohradu zvíťazili na pôde Žiliny. Rozhodnúť môžu už v piatok v Lučenci.

31. mar 2019 o 14:11 Jozef Mikuš

ŠK Makroteam Žilina – Mimel Lučenec 5:8 (4:4) STAV SÉRIE: 2:0 pre Lučenec

Góly: 13., 14. a 23. Wellington, 14. De Souza, 16. Da Silva – 1. a 31. Ferreira, 16. Serbin, 16., 37. a 37. Luciano, 19. a 28. Lucas, R: Botka, Matula, 300 divákov, ŽK: 28. Serbin, 28. Krištofík, 13. Da Silva, 10. Luciano, 28. Ferreira, 31. Lucas.

Žilina: Kováč – Košút, Hudek, Krištofík, Da Silva,Wellington,De Souza, Silva, Santos, Zatúra, Papajčík, Baláž, Škutec.

Lučenec: Oberman, Klema, Mikuš – Serbin, Fehérvári, Steinwandter, Luciano, Petík,Ferreira, Greško, Brunovský, Sobral, Lucas, Kočiš.

Ostatné výsledky: Wild Boys – Pinerola 1:3 (stav série 2:0 pre Pinerolu).

LUČENEC. Už len jeden zápas chýba futsalistom Lučenca k vstupu do záverečného boja o titul slovenského majstra. Mimel Lučenec sa v poslednú marcovú sobotu (30. 3.) vybral do Žiliny, kde hráčov čakalo druhé semifinálové stretnutie.

V prvom polčase bol boj ešte vyrovnaný a do kabín sa odišlo za stavu 4:4. Po prestávke už boli koncentrovanejší hostia, ktorí v Žiline zvíťazili 8:5.

Mimel Lučenec má na kopačkách mečbal a na postup do finále mu stačí vyhrať už iba raz.

Berkyho partia urobí všetko pre to, aby tento cieľ splnila už v treťom vzájomnom zápase. Ten sa odohrá v piatok 5. apríla od 19.00 hod. v športovej hale Arena.

Marián Berky, tréner Mimelu Lučenec: „Druhý semifinálový zápas bol ako na hojdačke. Obe mužstvá podali kvalitné výkony, diváci museli byť spokojní. Náš vstup do zápasu bol vydarený. Hneď po peknej akcii sme strelili gól. Škoda ďalších nevyužitých šancí, mohlo to byť pre nás veselšie. Priebeh zápasu bol naďalej ako na hojdačke. Prehrávali sme zrazu 3:1, potom sa nám podarilo vyrovnať na 3:3, následne sme zbytočne inkasovali gól na 4:3. Ešte šťastie, že sa nám podarilo vyrovnať na polčasových 4:4. Do druhého polčasu sme si povedali, že sa vyvarujeme zbytočných chýb, ale realita bola iná. Opäť sme umožnili Žiline streliť gól na 5:4. Súper hrozil prevažne z rýchlych brejkov, ktoré dokázal efektívne využiť. My sme sa snažili vyrovnať stav na 5:5, čo sa nám podarilo, a zároveň sme strelili vedúci gól na 5:6. Súper si zobral timeout a po ňom začali hrať power-play. Našou snahou bolo neinkasovať gól. Hráči dobre bránili a dokonca ešte strelili dva góly a stav upravili na 5:8. Chcem sa poďakovať všetkým našim hráčom za prístup. Touto cestou chceme pozvať všetkých fanúšikov na tretí semifinálový zápas, ktorý bude v piatok 5. apríla o 19.00 hod.“