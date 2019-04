Veľkokrtíšania opäť vyzdobia kraslicami veľkonočný strom

Vlani, pri prvom ročníku novej tradície ich na ňom bolo viac ako 890.

1. apr 2019 o 15:03 SITA

VEĽKÝ KRTÍŠ. Mesto Veľký Krtíš v tomto roku pokračuje v tradícii zdobenia Veľkokrtíšskeho veľkonočného stromu s kraslicami a vyzvalo občanov, aby priniesli kraslice určené na jeho ozdobenie. Podľa stránky mesta mal prvý ročník, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti 50. výročia vzniku mesta Veľký Krtíš, pozitívne ohlasy. Japonskú čerešňu pred mestským úradom vlani ozvláštnilo viac ako 890 veľkonočných kraslíc.



Kraslice ako symbol znovuzrodenia neodmysliteľne patria k Veľkej noci. „Vyzdobte aj tento rok kraslice a my nimi opäť ozdobíme Veľkokrtíšsky veľkonočný strom. Fantázii sa medze nekladú. Maľujte, voskujte, vyškrabávajte, drôtujte, oblepujte,“ vyzýva samospráva občanov mesta s tým, aby kraslice so šnúrkou na zavesenie doniesli najneskôr do 12. apríla. Mesto po vyzbieraní vajíčok opäť vyzdobí päť metrov vysoký strom.