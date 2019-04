Dvaja boxeri Box Teamu na šampionáte

Na majstrovstvách mali dve želiezka v ohni aj trénerskí bratia Zoldovci.

3. apr 2019 o 10:00 Jozef Mikuš

LUČENEC. Zápasníci Box Teamu Lučenec sa znova postavili medzi povrazy. Mladí zverenci bratov Tomáša a Dávida Zoldovcov zabojovali na marcovom (23. – 24. 3.) národnom šampionáte žiakov a mladších dorastencov v Dubnici nad Váhom. Za lučenecký klub nastúpila dvojica Tomáš Belko a Dominik Lindor.

„Tomáš v sobotu nastúpil vo váhe do 68 kg proti boxerovi z ABC Malacky Markovi Hejnalovi. Bol to už finálový zápas, kde sa boxovalo o titul majstra Slovenska. V prvom kole náš boxer nemal veľa šancí trafiť súpera, keďže bol o čosi pohyblivejší. Cez prestávku sme však nastavili taktiku na vyššie tempo. Druhé kolo bolo viac-menej vyrovnané, no zo súpera už bolo cítiť únavu. Tretie kolo bolo pre nášho boxera rozhodujúce a šiel do neho všetkými silami. Aj keď toto kolo vyhral, na celkové víťazstvo to nestačilo. Tomáš sa stal vicemajstrom Slovenska do 68 kg,“ opísal tréner Tomáš Zold.